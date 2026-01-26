開臺尊王過爐 熔金儀式添變

雲林縣「五股開臺尊王過爐」考量金價上漲金牌數量減少，將由理監事研議是否進行熔金儀式。（張朝欣攝）

以鄭成功信仰為核心的雲林縣民俗文化資產「五股開臺尊王過爐」，將於3月8日從大埤鄉移駐斗南鎮靖興里紅壇，中華五股尊王開臺協會與值年爐主26日決議此次過爐儀式將徒步約7.8公里。信眾捐贈金牌的「熔金」儀式，考量金價上漲金牌數量減少，是否熔金將由理監事開會後再做確定。

「五股開臺尊王」源於清乾隆末年間，台灣西岸鄭氏後代5名兄弟供奉祖先鄭成功神像，後因5房兄弟分居雲嘉5處（長、次、參、肆、伍房股），改由5房兄弟輪流請回神像鎮宅祭拜1年，沿襲迄今已有百年歷史，見證漢人來台拓墾發展過程，民國105年登錄為雲林縣民俗文化資產。

中華五股尊王開臺協會總幹事曾美玲表示，今年過爐時神尊將從大埤鄉移駐斗南鎮紅壇，全程約7.8公里。另外，信徒捐贈的金牌於3月6日進行點交，往年都會將金牌熔金成金條，近幾年因金價上漲，金牌數量減少，加上熔金恐造成耗損等考量，將由理監事研商後再決定是否熔金。

「點交熔金」是五股開臺尊王過爐的傳統，以往信徒習慣打造金牌還願，由廟方將金牌供奉在神尊周邊，每年再將金牌熔成金條，但隨著金價上漲，不少人改以現金還願。

值年爐主宋文傑提到，五股尊王神尊將於3月8日上午7點，從大埤鄉豐田成功廟發炮起駕，預計中午12點30分到達斗南鎮靖興里紅壇，靖興里距上次輪值已10年之久，所以里民們都以辦喜事的心情迎接國姓公，準備流水席招待自各地的信眾與親友，歡迎大家一起來見證五股尊王的文化傳承。

中華五股尊王開臺協會指出，五股開臺尊王過爐是橫跨雲林縣四湖鄉、崙背鄉、斗南鎮、虎尾鎮、大埤鄉、嘉義縣溪口鄉等5股13庄的縣際無形文化資產，各股輪值過爐需5年至15年，對輪值的村里民而言，是非常難能可貴的盛會。