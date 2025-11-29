開襟針織衫穿搭5招：Jisoo、張員瑛這樣穿提升高級感！

這幾天台灣氣溫直線驟降，讓許多人紛紛換上保暖的單品，來應付突如其來的冬季。在禦寒的衣物中，開襟針織衫絕對是許多人的首選，藉由不同針織的粗細以及版型的變化，皆能創造出不同的搭配風格，這次我們已韓星的私著為穿搭，教妳如何用針織衫穿出時髦感！

開襟針織衫穿搭1：IVE隊長安俞真，用裙裝穿出甜美感

IVE_隊長安俞真，在一次活動中，用白色裙裝外罩黃色開襟針織衫穿出甜美可愛的氣質__source：instagram@_yujin_an

IVE 隊長安俞真，在一次活動中，用白色裙裝外罩黃色開襟針織衫穿出甜美可愛的氣質！其細節上，她運用蕾絲白襪增添好氣質，同時用黃色芭蕾舞鞋與上身的開襟針織衫呼應，ˋ整體藉由黃、白兩色創造更完整的造型感。

開襟針織衫穿搭2：盧允瑞多層次搭配

以《浪漫速成班》迅速走紅的盧允瑞，在開襟針織衫的搭配上，則用多層次創造豐富性__source：instagram@rohyoonseo

以《浪漫速成班》迅速走紅的盧允瑞，在開襟針織衫的搭配上，則用多層次創造豐富性！最內層她以白色上衣打底，並加上色塊針織背心外套為第二層搭配，最後再用一件灰色開襟針織衫為外罩，用「針織 × 針織」的方式，不僅達到保暖效果，同時還能讓穿搭更有風格。

開襟針織衫穿搭3：葉舒華用Oversize穿出好氣質

擁有雪白肌膚以及好身材的葉舒華，在開襟針織衫的選擇上，反差地運用_Oversize_的款式弱化身形優勢_source：instagram@yeh.shaa

擁有雪白肌膚以及好身材的葉舒華，在開襟針織衫的選擇上，反差地運用 Oversize 的款式弱化身形優勢。然而，為何她會一改過往的緊身穿搭，改以寬鬆的款式搭配呢？可能的原因在於針織容易造成放大的視覺效果。若妳也是上圍豐滿的女孩，不妨效法舒華的穿法，使用鬆身的款式不只能更顯瘦，同時還能展現好氣質。

開襟針織衫穿搭4：Jisoo用Onetone配色呈現完整性

Jisoo_在一次的搭配中，運用藍色為主軸，下身搭配丹寧牛仔褲_source：instagram@sooyaaa__

Jisoo 在一次的搭配中，運用藍色為主軸，下身搭配丹寧牛仔褲，並運用水藍色開襟針織衫作為搭配，藉由同色系的堆疊，除讓服裝整體更有完整性外，也可藉次呈現出休閒時髦的高級感。

開襟針織衫穿搭5：張員瑛用開襟針織套裝創造時髦感

延續成套搭配的思維，張員瑛運用「條紋」為主軸_source：instagram@for_everyoung10

延續成套搭配的思維，張員瑛運用「條紋」為主軸，以上下身套裝式的開襟外套做搭配，讓帶點休閒感的單品呈現出更高級的意象，細節上她亦運用 Miu Miu 包款、耳環點綴，讓整體的風格在帶一點甜美氣息。

