開設十八間人頭公司洗錢 半年時間已洗錢逾十億元

【民眾網許順德臺中報導】陳姓男子所屬的洗錢集團涉嫌利用西亞酋廣告等十八間人頭公司，透過第三方支付機制在短短半年時間，已洗錢逾十億元；檢警去年八月收網帶回陳男等涉案廿一人，其中陳嫌等三人聲押獲准，全案檢察官在昨日偵結依洗錢等四罪提起公訴。

檢警是在去年間接獲金融機構通報，發現多間新設立公司帳戶，短期間內交易異常頻繁，疑涉不法金流，檢察官謝孟芳指揮重案支援中心、市刑大偵七隊、警四分局、刑事局第四大隊、保四總隊及南投縣草屯分局等單位共同偵辦。

檢警調查，卅七歲的陳姓男子涉嫌利用西亞酋廣告等十八間人頭公司，透過非法第三方支付機制「台灣贏TWW支付」對接線上博弈平台，提供賭客儲值及出入金服務，每筆代收款項中抽取約2%作為報酬。

陳嫌等人為規避銀行風險控管機制、檢警查緝，不僅架設完整公司網站，還配合會計事務所操作帳務，另建置「假貨單生成系統」，藉由製造虛偽交易紀錄，以掩飾不法金流，在短短半年期間，洗錢金額即高達十億六千四百卅九萬元。

檢警在去年八月間發動第一波搜索行動，兵分臺中、彰化、南投、高雄等地，查獲陳嫌等人，扣得現金一百四十三萬元、電腦、點鈔機、偽造出貨單據等證物；同年十月間，發動第二波搜索行動，帶回涉案三人，諭令以二萬元至三萬元交保。

檢方昨日偵結，認定陳嫌等九人涉犯組織、洗錢、賭博、偽造文書等罪予以提起公訴，移審臺中地方法院後，法院裁定接押陳嫌等三人。

《圖說》檢警連續兩波搜索行動，查扣現金、電腦及偽造出貨單據等證物。（記者許順德翻攝）