開講桃園願景為市長選舉暖身？ 王義川：先市政再人選

不分區立委王義川9日到民進黨桃園市黨部以「桃園願景」為題開講。（圖／本報資料照）

不分區立委王義川9日到民進黨桃園市黨部以「桃園願景」為題開講，會前受訪被問及桃園市長選情，他不諱言北北基桃首都圈是2026選舉的重中之重，民進黨必須設下「首都防線」才不會外溢到彰化以南，強調從市政的討論才是最根本的，人選則是最後底定，對於黨中央的徵召，身為黨員就是要接受，會靜待黨中央最好的安排。

王義川說，北北基桃首都圈是2026年選舉的重中之重，民進黨必須在北北基桃「首都圈」設下「首都防線」，才不會讓北北基桃的選舉外溢到彰化以南，所以北北基桃市長人選，包括黨中央、黨主席及選對會，都在緊鑼密鼓地徵詢、徵召當中。

王義川說，身為黨員，對於黨中央的徵召，大家就是要接受，目前還是要等黨中央、黨主席及選對會，針對北北基桃4位市長的「首都防線」，做最好的安排。

面對總統府秘書長何志偉要到桃園參選市長傳聞甚囂塵上，王義川回應，桃園想要來討論的人選非常多、桃園的課題也非常多，他認為，從市政的討論才是最根本的，人選則是最後底定，「桃園人還是要先討論桃園施政，未來發展，才是走正確的路！」

王義川演講則提到，桃園6立委的反罷免得票數都超過10萬，加起來超過60萬，遠遠超過鄭運鵬2024參選桃園市長的得票數，從數學上來看，桃園市長選完後，國民黨又更強大，基層實力更堅強了。

王義川也提到桃園市長張善政是他台大土木系老師，當時是他的偶像，教學首創以電腦畫工程圖，個性溫和、實事求是，面對工程進度一個個盯很緊，他並以高雄市長陳其邁參加活動都很融入對比，請大家想像期待的六都市長是什麼模樣？在地方上看到人有沒有這麼重要？

