〈開講〉兆元軍費 荒誕決策與難堪效應的斷點
張競
昨日來清德總統公佈將提出高達1.25兆新臺幣之國防追加預算方案後，筆者隨即撰稿指出，必須思考對臺灣鄉親政治效應、對國際社會經濟效應以及對中國大陸嚇阻效應；拙稿受到多個媒體關注，拙稿受到多個媒體關注，在此敬表謝意與欣慰拙見受到認同。
https://www.cdns.com.tw/articles/1324224）
雖然筆者是很坦誠中肯地提出這些老實話，但顯然讓綠營國安高層與執政團隊感到芒刺在背，隨後當然就是側翼網軍打手上陣，開始質疑筆者為何不從美國在臺協會（AIT）緊接者賴清德記者會後，馬上就發出正面回應聲明，來解讀對美國政府外交效應呢？
說實在話，認識筆者同窗、袍澤與朋友，都知道筆者若是公開評論或是表達異議時，通常都會保留最可能讓對方難堪到無地自容，同時亦是最具殺傷性與破壞力觀點。假若聽者虛心接受能夠接受建言時，就會再私下轉告，雖然沒有百分之百做到「規過於私室」，但是好歹也給對方留點情面與迴旋餘地。
但若是當事者死不認錯，而且回應態度惡劣時，那實在就沒有必要再為其保留遮掩。既然要探討對美國政府外交效應，筆者就分別從荒誕決策程序與難堪效應斷點兩個面向，來說明賴清德總統所率國安高層與執政團隊，在此事表現水準有多糟糕。
首先提醒大家，昨日各方都針對賴清德總統先在華盛頓郵報投書，然後再召開記者會，對於總統的頭家來說，其被賴清德所告知次序居然是被擺在外籍媒體讀者之後，這叫臺灣鄉親與廣大選民真是情何以堪？
但是真正荒誕關鍵其實是先投書美國媒體宣佈結論，然後在召開記者會之前，召集國安高層會議，聽取國安團隊針對當前國家安全情勢簡報，最後再召開記者會，向臺灣社會公佈與國外投書相同結論之國防追加預算方案，這種前後次序是否能夠構成合理決策理則關係？
這個荒誕無比之決策程序，顯然是證明國安高層毫無襄助層峰決策所需之幕僚與建言功能，最後只能委屈地成為元首獨斷專行，下達決策後無奈背書遮醜門面。此種獨裁程度只有史達林主持最高蘇維埃會議，聽完各方發言與辯論之後，從口袋掏出個紙條，直接講出：「照著這個紙條上寫的辦」可堪比擬。
至於讓綠營非常興奮，並視為美國政府外交效應之AIT貼文回應，那就更是慘不堪言。假若跑到美國媒體投書，而這份媒體在華府政壇如此有份量，並且刻意表態砸下美金400億元，敲鑼打鼓又高調，最後只換來AIT一紙貼文，但是美國政府國務院、國安會以及白宮異常緘默無語，美國國會議員當時亦毫無反應，過去砸錢拉攏的智庫學者專家，沒有立即出面鼓掌叫好，難道沒人警覺到苗頭不對嗎？
刻意在華盛頓郵報投書，其實就是強迫中獎，讓華府政壇無法裝聾作啞，更不能故意裝作不知道；但是此種作法卻只換來一張貼文，這真是魯莽進行外交關係測試，最後卻得到難堪效應斷點。就算後來中央社去追問美國國務院發言人時，國務院發言人亦要求在匿名前提下提出回應，這難道不令人擔心嗎？而國會只有參議員Tom Cottom與眾議員Meeks透過社交軟體帳戶表態，豈不更是讓人心寒？
外交是項專業，不是光會講英文，到華盛頓去混段日子，生張熟魏送往迎來，把自己吃到肥嘟嘟之後，就搞得清楚明白的藝術。假若看到AIT貼文，前六個字表明是僅代表AIT，卻不是講明美國政府，卻還沒有警覺，為何美國政府會選擇AIT作為外交效應或是美國政府回應斷點時，吾人更要擔心未來與美國之互動關係。
筆者向來撰稿直言無諱，既然要探討美國政府外交效應，就必須能夠面對無情事實。迴避艱難戰略環境，繼續報喜不報憂，最後都是自欺欺人，國王沒有穿新衣真相遲早會被揭穿。
（本文由梅花新聞網授權刊登。作者為中華戰略學會資深研究員，以上言論不代表本報立場。）
