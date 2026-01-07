〈開講〉兩岸人民關係條例修正案切莫自縛手腳

民進黨立委林宜瑾原提案連署要修改兩岸條例。（圖：林宜瑾臉書）

◾張競

中華民國 114 年 12 月 26 日第 3984 次行政院會通過「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」部分條文修正草案，隨後對外公佈修正草案總說明，但還是引起多方反彈與物議。但許多條文很可能完全沒有對症下藥，未來反而會自縛手腳；謹此提出下列各項看法，籲請各方共同思考。

首先要談到其中對於第九條修正內容規範「民選公職人員赴大陸地區，如有接觸大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之情形，應於返臺後將接觸之時間、地點、事由、過程等相關資訊提供權責機關，由權責機關公開揭露。相關資訊提供、公開揭露事項、程序、期限、權責機關及其他應遵行事項之辦法，由內政部定之。」顯然還是不會影響民選公職人員與大陸女子往來，在東京臺場共同搭乘愛情摩天輪相互擁吻，而且亦不必向權責機關提供資訊。當然更不會影響民選公職嘴上高調喊愛臺灣，但在商業上與對岸勾搭往來，或是從淘寶進貨轉售圖利。

在此必須再提醒，兩岸許多暗盤接觸，其中包括獲得國安高層委託傳話之密使，未見得是發生在大陸境內，同樣綠營國安高層機要人員被對岸吸收，洩露國家機密，亦非前往大陸直接接觸對方黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所致，要求民選公職人員赴陸後，返回臺灣要如此交待行程，究竟是為籌集日後選舉攻訐抹紅可用彈藥，還是當成另作文章素材？實在是讓人懷疑。

再來就要談到第9-3條修正案規範「曾任總統、副總統、國家安全會議諮詢委員、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長或副首長、駐外機構或行政院於香港或澳門設立或指定機構館長、副館長、少將以上人員或校官領有月退除給與人員，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為，或出席大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體舉辦倡議消滅或矮化我國主權之活動。前項妨害國家尊嚴之行為，指向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似之行為。」

對此修正內容，首先要不客氣指出，此修正案顯然是刻意在歧視退役軍職人員，假若要將「校官領有月退除給與人員」增列入條文，其實就應同樣列入同樣職等之公務人員與退休教職。此外更要提醒，為何要增列此項內容，源自有人前往大陸參加某項活動，對著主管機關囂張喊話，聲稱法律條文對其無可奈何所致。

但是領有月退除給與人員其實還可能有尉官與士官，本次修正列入校官，請問下次若有領有月退給與之尉官與士官，再對著主管機關囂張喊話，聲稱法律條文對其無可奈何時，請問是否還要再次修法？

再者也要質疑，若是「參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動」，但是並無「妨害國家尊嚴之行為」，請問是否也算違犯法條？若是並未「參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動」，但卻「向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌。」請問是否違犯此項法條？

同時所謂「參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動」，透過網路連線出席，是否亦須規範？而且「大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動」確實是難以具體認定，主管機關能否比照《槍砲彈藥刀械管制條例》第4條，將此等活動詳細列舉出來，免得退役袍澤與公職同仁誤觸法條；同時亦可避免遭致主管機關無限上綱胡亂認定。

此外還是要提醒，法律條文務必嚴謹，先明確定義「前項妨害國家尊嚴之行為，指向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌」，然後再刻意加上「或其他類似之行為。」請問究竟何種才是「其他類似之行為」，到底由誰認定？這不是給主管機關與司法單位一張可以隨便入人於罪之空白支票嗎？

而且更必須質疑，請問主管機關本次修法，所訂條文能否順利遏止本次修法之真正起因？當初前往大陸參加某項活動，對著主管機關囂張喊話，聲稱法律條文對其無可奈何，依據法條修正內容來看，恐怕主管機關還是對其所作所為與相關言行毫無皮條，亦完全不能制止當事者再次發生相同行為。假若真是如此，如何修法豈不是徒勞無功白忙一場嗎？

最後還是忍不住要提醒，許多「大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動」本身都有情報價值，而且有許多受邀參與者是因為其具備臺商或是外商駐大陸代表，甚至是在大陸工作之專業人士，而其中不乏「校官領有月退除給與人員」，其所見所聞對於政府掌握大陸政策趨向與政治脈動，其實具有積極意義。主管機關如此修法，恐怕是原先要倒掉小孩洗澡水，卻連帶將小孩倒入水溝中，自縛手腳弄巧成拙莫此為甚！

（作者為中華戰略學會資深研究員，以上言論不代表本報立場）