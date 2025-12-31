〈開講〉北京反控「宏泰58」拖斷海纜案仍有疑點

陸資背景權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪被控拖斷臺澎第三海纜。圖為2月25日海巡署派員海上登檢時的現場。（圖：海巡署）

◾張競

12月24日中國大陸《新華社》以「公安機關依法徵集2名臺灣居民違法犯罪線索，國臺辦：希望兩岸同胞積極提供線索」為題，發佈新聞通稿。

新華社新聞通稿依據大陸司法單位公安機關12月24日，針對臺籍民眾簡文昇與陳順進，涉嫌操控宏泰58號等船隻，長期向大陸走私凍品，希望兩岸同胞積極提供違法犯罪線索，有關方面將嚴格依法保護舉報人信息和合法權益，所發布懸賞追捕通告；反控臺灣方面罔顧案件事實，惡意炒作大陸灰色地帶襲擾，企圖挑起兩岸對立對抗。同時中央電視臺更對大陸官方反控本案，提供更深入詳盡報導。

儘管就宏泰58拖斷海纜案來說，筆者本身並不認為貨輪宏泰58拖斷海纜係所謂灰色地帶襲擾作為，但大陸方面前述反控說法，還是存在多項疑點，謹此分析說明如後，祈請各方先進不吝指教。

首先，中國大陸公安機關既然認定簡文昇與陳順進涉嫌操控宏泰58貨輪從事走私活動，並長期向大陸走私凍品；同時中央電視臺報導更依據大陸方面，負責為簡文昇走私船招募船員，並改裝船隻之潘海明說法，詳細指稱簡文昇跟陳順進一直在做走私凍品的生意，從台灣的各個港口、韓國的釜山拉出，拉到浙江、福建、江蘇附近公海倒買倒賣。

既然到目前為止，中國大陸公安機關還希望兩岸民眾積極提供線索，而且還發佈涉嫌人懸賞追捕通告，顯然整個案情偵查並未終結，所有涉案事證亦並未明朗。但就目前北京方面所揭露案情觀察，其中顯然是將焦點鎖定在海峽此案涉案人士，不過既然認定本案基本性質是走私活動，因此必然是大陸與外界雙方共謀犯罪，才能以裡應外合運作模式，完成不法走私活動。

因此，中國大陸若是對於本身涉案嫌犯諱而不言，只談外界走私供貨源頭，但卻避談內部接應涉岸嫌犯，顯然此種選擇性公佈案情態度，絕對無法取信於各方，正如風化案件，只談嫖不論娼，婚外情色事件，只提姦夫不講淫婦，此種啓人疑竇敘事方式，到頭來就算說破嘴，還是無法讓人相信。

其次，就是指稱本案係向大陸走私凍品，更是疑點重重；先從凍品這個商品來說，本身就是包羅萬象，到底是何種品項，確實應當更詳細說明。再來就要思考，為何此等凍品能夠成為走私品項？究竟是大陸完全禁止進口，而市場仍有強大需求，因此才成為涉案者鋌而走險誘因；抑或是大陸對此凍品課征高額關稅，因此透過走私迴避關稅，增加進貨成本與銷售價格落差，亦就是藉由擴張獲利空間，大陸方面必須更詳細說明，方能順利釋疑取信各方。

再者就要指出賠錢生意無人問，殺頭生意有人做；假若向大陸走私凍品確實有利可圖，逐利謀財者必如過江之鯽，怎有可能僅有臺灣人士簡文昇跟陳順進在淘這桶金呢？此種走私活動絕對不可能是由臺灣人士能夠隻手遮天之獨門生意，北京為能讓各方理解與接受其所持犯罪活動判斷觀點，實有必要說明此種走私犯罪活動整體生態。

此外，就要談到宏泰58貨輪在臺灣近岸海域活動樣態，實在不太像是從臺灣裝儎凍品後，預備前往大陸附近海域進行海上交易下卸凍品。其航跡動態反而看起來是像等待臺灣方面有人出海接應，以便向臺灣走私貨品，甚或是從臺灣或是向臺灣偷運人口非法入出境，儘管指控宏泰58貨輪受到大陸公部門指示，使用錨具拖斷海底電纜，確實是像神鬼奇譚般匪夷所思，但其動態航跡絕對不像大陸司法單位目前所知那樣單純，中國大陸仍須針對此項疑點深入追查並對外界說明。

最後，還是要再次強調源自此岸之關鍵疑點，當初臺北國安團隊與海巡機關，將宏泰58貨輪勾斷海底電纜之意外過失或是治安犯罪行為，無限上綱炒作成國安層次之灰色地帶侵擾威脅，但是司法審理過程證實，檢察官所援引起訴法條顯然是與國安單位與海巡機關見解不同，為何有此落差，亦是值得澄清疑點。

對於此點，筆者已在12月27日《聯合新聞網專家之眼》專欄，以「宏泰58拖斷海纜案之法理爭議與政治攻防」為題，引據詳細法條加以說明(https://udn.com/news/story/7331/9228737)。中國大陸究竟是要繼續將錯就錯，跟著此岸國安高層所持觀點繼續起舞，還是仔細看清楚法院審理過程所引據法條，仔細認真澄清此項疑點，在相當程度上，亦可作為中國大陸掌握理解本案程度高低之參考座標。

（作者為中華戰略學會資深研究員。以上言論不代表本報立場）