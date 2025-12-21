〈開講〉嚴肅思考歲末集會安全防護

台南好young耶誕搖滾演唱會20日如期登場，警方加強維安。（本報資料照）

⬛️張競

12月19日臺北捷運與街頭發生孤狼式恐怖攻擊風格之隨機殺人縱火事件，儘管暴徒本身業已墜樓身亡，但其所造成死傷與社會驚恐效應，恐將餘波蕩漾難以在短期內平息。

在歲末此時，諸多大型年節聚會都將登場，但面對可能遭致狂徒襲擊陰影籠罩揮之不去，勢必成為大型聚會主辦者與地方政務首長所須面對嚴肅考驗。

究竟是否要及時喊停，避免再生意外，抑或是寧可承擔風險，但要表現出不對威脅低頭屈服意志，確實是讓人進退兩難課題，同時亦都是在考驗主事者與政務官員之勇氣、擔當、品格與智慧。

假若仍要堅持循例舉辦歲末各項大型公眾集會，如何依據當年社會氛圍，加強安全檢查與危安控管措施，這都是在考驗政府行政、治安、防災與醫療體系之作業效能、動員額度與應變能量。

在臺灣這個政治人物噴口水遠比幹正事流汗水更熱衷社會中，不論最後是硬著頭皮繼續容許舉辦歲末年終大型公眾集會，抑或是寧可受人抱怨，鼓起道德勇氣將活動取消或暫停，都頭來都會有政治人物與公眾意見領袖，見獵心喜出來猛噴口水，原因無他，就是因為明年是地方選舉年，不會浪費能夠鼓動選舉票房與政治怨懟之現成彈藥。

在此更要提醒，明年隨著地方選舉選戰升溫，各項選舉動員之政治性集會將會更多，當社會滿懷怨懟仇恨者，找不到負面情緒發洩管道時，隨時隨地放眼望去，個個都是蓄勢待發到數計時炸彈，實在是讓人感到極度憂慮。

臺灣社會在當前最高主政者挑弄仇恨與鬥爭執政風格下，怨恨氛圍從政治鬥爭擂臺，開始向社會各個角落蔓延。當自我吹噓為民主政治自由社會，但事實上逐漸質變為無視民意踐踏法治，社會失序或許只是疾病癥候，但真正病灶可能還是徹底顛覆政府運作體制之政治私心與算計。

在此誠懇呼籲即將要舉辦歲末年終大型公眾聚會之主辦單位與地方政務首長，必須要有最壞打算與最認真準備。但亦讓吾人衷心期盼，希望臺灣社會善良人心還是能夠壓制人性醜陋，畢竟社會安寧與安全，才是臺灣鄉親們毫無爭議之共識。

（作者為中華戰略學會資深研究員，以上言論不代表本報立場）