〈開講〉拘捕馬杜洛 北京將師法？

自從1月3日美國派遣特種部隊入侵委內瑞拉，拘捕馬杜洛總統夫婦（圖：路透）後，國際社會諸多政治觀察家以及軍事評論者都紛紛提到，北京可能師法美國對臺採取類似手法，但是此項推估與臆測隨即就在網際空間挑起論戰，不過在諸多以表面嚴肅理性所掩飾之分析判斷，儘管觀點天差地別結論大相徑庭，但其實都難以掩飾論述中所隱含之情感投射。

在前述論戰中，原則上都匯聚在兩個面向：北京是否有能力採取此種精準獵捕行動以及中南海是否有可能師法美國，對臺採取類似手法。說實在話，由於此等論戰過程中，諸多觀點都是奠基於完全缺乏客觀事實作為基礎之主觀推論，因此若要判斷孰是孰非，恐怕確實很難提出毫無爭議之論斷。

但不論如何在前述論戰過程中，確實存在諸多敘事誤解與論述偏見，同時亦欠缺考量某些關鍵要素，謹此提出相關分析說明如下，提供讀者參考並祈請各方先進不吝指正。首先必須指出，許多分析評論以斬首行動定位美國拘捕馬杜洛總統，此等用語是否完全精準無誤？確實是見仁見智。

相對於許多軍事作戰所執行之斬首行動，基本上都只要求任務部隊直接襲殺目標，並未要求拘捕任務所鎖定對象。美軍拘捕馬杜洛行動，必須要保證能夠讓馬杜洛不會受到傷害，以便後續將其帶回美國本土，進行相關司法追訴程序。因此在行動複雜度上，當然挑戰度更高。就此來說，毫不思索稱此為斬首行動，確實是存在爭議。

其次是有論者是從此項拘捕行動，確實是能夠讓委內瑞拉國家政治首腦與軍事領袖無法履行職務，由於此項軍事作為無疑可使對方領導者失能，並讓委內瑞拉政局動盪，無法遂行積極軍事作為，因此將此定位成廣義之斬首行動，其實說起來亦是合情合理。

再者就要談到，襲殺敵對方軍政指揮高層之斬首軍事行動，通常都必須搭配利用敵手群龍無首指揮體系混亂時，趁機發動攻勢作戰，突破對峙困局取得所望戰果。但美軍拘捕馬杜洛之後，並未隨即跟進發動其他軍事入侵行動，看來可據此認定此非斬首行動。

不過回顧戰史，諸多襲擊與暗殺敵對方軍政領袖之軍事作為，其實亦未見得搭配後續或是相關具體軍事行動。特別是美軍曾經對諸多敵對國家軍政要員或是恐怖組織首腦，透過暗殺與空中火力打擊，實施過此等斬首行動。因此是否搭配其他軍事攻勢作戰與積極作為，看來亦無法作為評估參考要素。

此外也要提到，假若能夠預判就算順利襲擊與殺死敵對政軍領袖，但對方整個政軍體系能夠迅速接替受襲身亡之政軍領袖，整個政軍體系可以保持有序運作，完全不會因為特定領袖傷亡失能受到影響，此時就不會大費周章進行斬首行動。

同時若是敵對國家政軍領袖本身能力平庸甚至低劣，讓此種阿斗型領導者繼續在位，對於本身反而有利，此時更不會自找麻煩，透過斬首戰殺傷對方政軍領袖，讓更為優秀者能夠獲得機會繼任領導者，否則豈不是弄巧成拙自找麻煩。

最後還是要指出，判斷北京是否會師法華盛頓，對臺採取類似手段，與其將焦點匯聚在解放軍是否有此能力，不如先思考北京對臺採取斬首戰，究竟能夠獲得何種戰略利益，讓臺北主政者受襲失能後，對於整體大局能夠加分抑或是反而減分。

吾人必須理解，當初許多戰略評論者與軍事觀察家都曾經斷言過，解放軍完全無法建立某種戰力，但在日後紛紛跌破眼鏡斷言落空。但只要斬首戰確實是能夠有助於解決臺灣問題，達成兩岸統一政治目標，解放軍就必然要想盡方法建立相關作戰實力與戰略條件。

北京是否要對臺進行實施斬首戰，客觀條件其實會隨時變化，若要有效反制斬首戰，就必須讓敵對方理解到，花費手腳進行斬首戰，其實對大局並無助益。就此來看，北京對臺進行斬首戰或是跨越海峽拘捕政軍高層，就目前看來可能性確實微乎其微。

（本文由梅花新聞網授權刊載， 作者為中華戰略學會資深研究員）