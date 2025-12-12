〈開講〉日本防衛大臣強辭奪理 航空自衛隊專業何在？
⬛ 張競
依據日本共同社報導：「關於中國軍機向日本自衛隊飛機照射雷達，中國軍方9日在互聯網上發佈了顯示已事先向自衛隊方面通報航母“遼寧艦”艦載機起降訓練的音訊。日本防衛相小泉進次郎10日就中國軍機雷達照射問題召開記者會，承認中方事前就航母艦載機起降訓練進行了通報，然後主張說未包含訓練規模和具體場所，“沒有足夠的資訊”」
https://tchina.kyodonews.net/news/2025/12/277070c1e9c4.html
同份報導亦提到「日本防衛相小泉進次郎在9日的記者會上稱：“我並不知道遼寧艦艦載機等訓練海空域相關航行通告（NOTAM）或航行警報曾事先通報過。”」由前述說辭，更加證名日本防衛大臣小泉進次郎真是強辭奪理，同樣更證明日本防衛省幕僚體系，特別是航空自衛隊簡直毫無專業素養可言，才會讓防衛大臣講出此種不可思議內容。
針對小泉進次郎所稱飛航通報或是航行警告(NOTAM：Notice to Airmen)，吾人必須有下列幾點認識，這是由民用航空管制體系所負責，針對有可能對民用航空活動產生危害或是干擾之飛行或是航天活動，發佈相關安全通告。而軍事飛航活動若是不會穿越諸如機場周邊、起降下滑道等民用航空管制空域，或是穿越民用航道、空層與空域，基本上並無義務要事先透過民用航空主管體系，發佈飛航通報(NOTAM：Notice to Airmen)。
既然小泉進次郎提出來要見到NOTAM才算數，吾人就要質問日本防衛省下列各個問題：
1.日本戰機進入東海防防空識別區，在東海各個探勘油井、釣魚臺列嶼以及獨島周邊空域飛航活動，特別是執行抵近偵察飛航任務時，請問是否曾經發佈過NOTAM?
2.日本戰機在日本周邊海域派遣軍機查證水面目標，或是在空中執行攔截查證任務時，請問是否發佈過NOTAM?
3.日本海上自衛隊在離開日本周邊海域，遠赴他方海域，例如在印度洋執行反海盜護航任務時，起降旋翼機或定翼機，請問是否發佈過NOTAM?
4.日本海上自衛隊海上巡邏機進駐吉布地，在亞丁灣執行反海盜任務時，是否亦曾發佈過NOTAM?
5.美國海軍航艦打擊群在日本周邊近海執行操演，起降戰機更是家常便飯，請問日本防衛省是否曾經要求過美國海軍第七艦隊要發佈NOTAM?
6.同時吾人更要質問日本防衛省，到底有那個國家曾有先例，透過發佈NOTAM知會他國將要在其周邊水域實施同類操演？
甚而連日本政府主管民用航空飛航安全之國土交通省都保持緘默，沒有盲目附和小泉進次郎所鬧的笑話；客觀事實如下：
7.遼寧艦當時操演海域係位於福岡飛航情報區(FuKuoka Flight Information Region)第F17區，從頭到尾當地位於神戶飛航區管中心(Kobe Air Control Center)從未針對遼寧艦戰機任何飛航活動提出警告或糾正，由此可證明遼寧艦所起飛戰機未曾干擾或影響當地空域民用航空活動。同時作為NOTAM主管機關之日本民用航空主管機關亦從未附和或支持小泉進次郎所提出之荒謬怪論。
8.再提醒一次，日本國土交通省若是認為遼寧艦演訓活動有可能影響民用航空活動，其亦具有絕對權限與義務，針對遼寧艦戰機活動空域，臨時發佈NOTAM，對使用相關空域之民用航空業者與飛行人員提出警告。但國土交通省並未針對遼寧艦艦儎機活動狀況發佈NOTAM，這一耳光真是打得小泉進次郎又脆又響。
12月12日日本外交部再度透過社交媒體帳戶為小泉進次郎擦屁股試圖圓謊
https://x.com/mofajapan_en/status/1999260621947408847?s=46&ct=rw-line
但各項證據鐵證如山，整個航空自衛隊飛行專業人員，難道都沒有想通亂提NOTAM是搬石頭砸自己腳嗎？這更是曝露日本航空自衛隊專業素質低劣。
最後還是要提醒，許多政治觀察家都指出，東京針對遼寧艦艦儎機事件向北京喊話，其實是項莊舞劍，意在沛公；存心在測試美方態度，然後在路透社與共同社攜手操作下，才好不容易搞到美國國務院發言人幾句不痛不癢的外交辭令。但是大家都沒注意到美國五角大廈、印太指揮部以及駐日美軍到目前為止保持沉默隻字未語袖手旁觀。
更不要忘記，事件發生在琉球周邊海域，駐日美軍在琉球是重兵匯聚，但為何未曾出拳相助，甚至派些戰機升空助陣增加日本自衛隊聲勢。從這些跡象看來，美軍是明白人，事件真相是非相當明顯。至於日本方面一再否認使用雷達，這更是拙劣謊言，在此暫時賣個關子，再找時間為各位細說分明吧！
（作者為中華戰略學會資深研究員，以上言論不代表本報立場）
