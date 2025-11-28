〈開講〉紐西蘭軍艦通過海峽 已是兩週前舊聞！

《鏡報》在11月15日以「獨家／國軍聯合情監偵落漆，不明船隻過台海遭共艦緊追才引起衡指所注意」為題，所提出報導。（張競提供）

昨天路透社(Reuters)以“Exclusive: New Zealand navy ship made rare transit through Taiwan Strait this month“為題，發佈紐西蘭軍艦通過海峽之”獨條“新聞報導；國內各大媒體紛紛跟進轉述報導。

https://www.reuters.com/world/china/new-zealand-navy-ship-made-rare-transit-through-taiwan-strait-this-month-2025-11-27/

廣告 廣告

但實際上，這根本不是【獨家】新聞，而是兩週之前在臺灣社會就報導過的【舊聞】。其一，本人於15日已經先行評論此事並於媒體刊出。“可以連結到11月15日《中時電子報》以「紐西蘭軍艦關閉訊號穿越台海 張競推測：和大陸有默契」為題之原始報導。

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20251115003057-260407

其二，講個公道話，真正【獨家】

報導是由《鏡報》在11月15日以「獨家／國軍聯合情監偵落漆，不明船隻過台海遭共艦緊追才引起衡指所注意」為題，所提出報導。

https://www.mirrormedia.mg/external/mirrordaily_29961

在當時筆者亦曾在11月15日以「熊貓鷸鴕有默契，紐艦低調穿臺海」為題，針對紐西蘭軍艦為何會通過臺灣海峽，同時亦對於解放軍如何應對，提出過詳細分析。

在此必須強調下列數項要點，提供各個媒體參考：

首先就是要還個公道給《鏡報》，搞清楚誰才是真正獨家。其次，自始至終紐西蘭國防部沒有發過新聞稿，紐西蘭國防部長是在路透社查詢時，被動回應說明立場，根本就沒有什麼藉由通過臺灣海峽，以便政治表態說法。此外，對於各國商船南來北往暢通無阻的臺灣海峽，派個軍艦穿越以便保證航行自由，這真是賤人就是矯情作法。

最後，還是要提醒目前美軍機艦穿越臺灣海峽，第七艦隊已經多次未曾亂發新聞稿，狡稱此舉是在維護航行自由；就我所知就是因為被人識破此乃【稻草人論證】訛誤(straw man fallacy)

https://zh.wikipedia.org/zh-tw/稻草人論證。因此才決定不要再自取其辱，在正常航行穿越臺灣海峽後，胡亂發出謬誤強辭奪理之新聞稿。現在就要問問，難道媒體看不出其中變化與玄機嗎？

（作者為中華戰略學會資深研究員，以上言論不代表本報立場）