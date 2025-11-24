〈開講〉《經濟學人》臺幣幣值三稿影響市場？ 信，還是不信？

《經濟學人》三篇評論分析以Taiwanese disease或Formosan flu直指臺灣金融存在危機。(記者趙家麟攝)

張競

《經濟學人》(The Economist)雜誌在11月13日連續推出三份分以“Taiwan’s amazing economic achievements are yielding alarming strains—It has the world’s most undervalued currency and one of its biggest trade surpluses”（https://www.economist.com/briefing/2025/11/13/taiwans-amazing-economic-achievements-are-yielding-alarming-strains）、“The hidden risks in Taiwan’s boom—A weak-currency policy is punishing consumers and storing up financial risk“（https://www.economist.com/leaders/2025/11/13/the-hidden-risks-in-taiwans-boom）以及”The dollar depreciation society: why Taiwan likes its currency weak—Our podcast on markets, the economy and business. This week, how consumers are paying the price to help the island’s exporters“（https://www.economist.com/podcasts/2025/11/13/the-dollar-depreciation-society-why-taiwan-likes-its-currency-weak）為題，矛頭直指新臺幣匯率稿件。《經濟學人》評論分析力道甚猛，來勢洶洶直接以Taiwanese disease或Formosan flu指控臺灣金融存在危機，聲勢強到讓政府財經首長都必須正面迎戰加以回應；許多財經專家亦就《經濟學人》所述內容，紛紛就提出研析觀點。

但整體說來，國內金融市場仍然穩定，投資人亦未受《經濟學人》稿件影響，採取任何投機觀望步驟，期待趁亂離市或是待機進場。就目前看來，儘管《經濟學人》所持觀點受到相當程度重視，但對臺灣來說，確實沒有產生呼風喚雨顛覆金融市場趨勢改變運作軌跡之影響力。

儘管金融議題確實具有經濟理論之專業性，但市場供需運作還是無法迴避人性；從人類經濟運作歷史觀察，違反學理或是市場供需基本規律，受到鼓動盲從跟進到不可思議地步案例比比皆是，諸多顛覆經濟理論與市場規律實際案例，充份證明經濟金融資本市場運作，某些時候也會讓專家跌破眼鏡，毫無理由亦查不到源頭之群眾恐慌心理，確實曾經讓股市崩盤與匯市慘跌，這也是經濟學門到今天都無法回答之謎團。

而且在不同社會中，經濟運作軌跡與市場效應亦有落差；許多西方經濟學家，當初對於中國大陸經濟改革開放與國營企業改造重組，所提出評估推論，到最後逐一跳票。許多對於中國大陸政經發展之推估敘事，如今都成為政治經濟學中，推測評估經濟發展前景之反面教材。

總而言之，經濟金融這碼子事，有時也真的很像宗教，事實上是否存在是一回事，但信徒買不買帳，相信不相信又是另一回事。論商品市場，消費者信心很重要；論資本市場，投資者信心很重要，論宗教團體運作，信徒信仰與信心決定一切。

最後還是要提醒，《經濟學人》雖然名氣響亮，但算命本事其實並不高明，多次對經濟發展趨勢誤判，甚或是對金融風暴渾然不知未能察覺，其實早該砸掉那塊鐵口直斷招牌囉！洋和尚所唸的經，有時也未見得特別高明。

我是升斗小民，榮民伯伯領份退伍軍人終身俸，還不是任由政治人物宰割砍殺；不要怪信徒背棄，真正先背叛信徒的是自以為是上帝的政客啊！我不懂經濟金融理論，更不清楚臺幣匯率是高還是低，但我知道信與不信決定一切！

（作者為中華戰略學會資深研究員，以上言論不代表本報立場）