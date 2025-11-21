〈開講〉解讀中國大陸民船遠程拉練

張競

11月20日路透社(Reuters)以”—China’s shadow navy trains to take Taiwan“為題，報導今年7月與8月中下旬，中國大陸徵用民船遠程拉練並實施兩棲行政下卸之分析評論。

針對報導內容，謹提出下列觀點提供各方先進參考：

首先必須指出，共軍徵用滾裝渡輪或設置可供裝卸輪型車輛跳板之小型貨輪，其實已有長久歷史；但為何要大費周章遠從渤海周邊大連與威海，安排滾裝渡輪實施遠程拉練，在拉練過程中還至華中沿海實施裝儎，最後再到廣東汕尾市捷勝鎮南方海灘實施演練，確實值得讓各方思考透過此種遠程拉練，能否建立民船遠程機動後支援兩棲行政下卸作業能量，其真正價值何在？

其次更要提醒，此等拉練僅為演練低層次裝卸作業流程，但卻非依據完整作戰想定，設置實戰驗證課目，並動用海空護航任務編組以及正規登陸部隊，並與假想敵協訓兵力進行對抗演練之完整兩棲突擊演習。因此千萬不要過度高估其演練檔次，必須正確認識此等民船遠程拉練兩棲行政裝卸真正價值。

再者更要強調，共軍7月及8月兩度實施此等民船拉練，其運動航跡都穿越臺灣海峽，說實在話，以當前兩岸監控臺灣海峽軍事活動狀況來說，顯然共軍並無意低調行事，也就是共軍擺明要讓臺北理解掌握其在如此練兵。但就演練全程所涉及數個戰區來說，自北部戰區發航，再至東部戰區裝儎，最後在南部戰區演習灘頭實施演練，此更證明不但是遠程拉練，更是遠程跨戰區拉練。

此外亦要點破，這兩波演練活動全程，雖未透過軍報軍刊高調報導，但全程均未實施嚴格通信保密與發射管制措施，由此更可判斷其演練檔次與課目並非機敏。同時南部戰區汕尾市捷勝鎮南部以及周邊數個灘頭，早就是西方衛星經常實施偵照與監控區域，因此刻意放寛通信保密、發射管制與反偵照等反情報作為，明眼人就能看出這是擺明要讓各方知悉此等演練作業。

特別是在8月16日之後，隸屬渤海渡輪集團有限公司之渤海京珠號、鑽珠號、飛珠號、渤海恆大號、寶珠號以及中華復興號等船舶，離開經常性營運海域向南行駛時，早就被媒體曝光，此外後續參與這兩次演練其他民用船舶動態亦陸續被公開，因此這些軍事活動並無任何機敏性可言。

最後還是要提出幾點讓有意探討此事者思考與參考；中國大陸沿海經營渡輪客貨運業者甚多，但為何經常性被徵用並參與演練者，都僅限於幾家特定業者，為何共軍未能普遍性徵用其他渡輪業者所轄船舶，究竟是受限於戰術輪車裝卸作業無法配合，還是業者與共軍尚未就徵用作業完成協商，所以才每次都見到那些老面孔。

同時大陸沿海能夠進行此等演練合適灘頭甚多，為何不就近演練？反而要捨近求遠大費周章遠程拉練呢？其中價值何在？還是另有玄機呢？值得各方深入思考。

（作者為中華戰略學會資深研究員，以上言論不代表本報立場）