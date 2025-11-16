〈開講〉解讀美國在臺協會【鄭谷會談】說明稿
張競
11月12日在臺協會處長谷立言(Raymond F. Greene)至中國國民黨黨部拜會中國國民黨黨主席鄭麗文女士，當日中國國民黨就透過鄭麗文主席以及中央黨部社交媒體帳戶，發出雙方會談聲明與記錄要點。
事隔四日在11月16日(星期日)下午，美國在臺協會總算透過社交媒體帳戶提出馬後炮式說明稿。對比雙方所發聲明，雖然存在落差，但卻並無矛盾。當初我就已經預期到，由美國在臺協會所發說明稿，必然有些話會避重就輕刻意帶過。各位請參考我在雙方會談當日，針對鄭麗文主席所貼聲明內容分析貼文
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2980383672351533&id=100011397897673
在當時貼文中，我曾指出：
【儘管國務院官方網站已將前述貼文撤下，但若是依據鄭麗文主席今日貼文所提⋯⋯any change to the status quo must respect the will of the people on two sides of the Strait. 假若美國在臺協會對鄭麗文主席如此貼文不表異議，顯然就是再度明確重申政策立場。
所以吾人可以再度解讀如下：
1.臺灣未來不是僅由在臺灣2300萬臺灣鄉親所能決定，而必須must respect the will of the people on two sides of the Strait. ；這算不算從「不支持臺獨」轉化到「反對臺獨」？確實具有討論空間。
2.美國國務院所轄單位再度以其他敘事文辭，確認海峽對岸對於臺灣未來具有發言權。
3.其實這些政策敘事文辭算不算是對「兩岸互不隸屬」或是「中華人民共和國與中華民國互不隸屬」間接駁斥，其實亦有值得討論空間。】
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
如今繼續解讀如下：
首先、美國在臺協會本份馬後炮聲明，確實未曾對鄭麗文主席貼文內容提出任何“異議”；換言之，美方只有選擇“講或不講”，但卻對中國國民黨以及鄭麗文主席貼文內容“全部認帳”。
其次，美方如此短短聲明稿要拖到幾天後才公佈，究竟是因為11月13日美國政府才從關門休業重新開張所致，抑或是國務院內部抱持不同觀點派系，相互角力爭執妥協需要時間擺平爭議呢？甚至是美國政府整個外交體系內部，官僚體制運作失靈效率不彰？吾人不得而知。但不論如何，能拖到今天才發稿，顯然是透過外交電稿回報國務院，逐級呈請核示才能定案；從政務處理程序，就可以看出谷立言處長求見鄭麗文主席之重要性與鄭麗文本身在華盛頓決策體系眼中份量高低。
此外必須再度指出，綠營不斷透過側翼網軍到處放話，聲稱谷立言處長會見鄭麗文主席，必然是會聚焦在詰難國防預算問題。綠營向來就會在美方前面，不斷指控中國國民黨不支持國防預算與投資，用來影射中傷藍營。事實證明谷立言處長與鄭麗文主席會談後，雙方各自所發聲明與說明稿，對國防預算根本就隻字未提。此足以證明藍營與美方在此議題相互溝通，早就獲得諒解，已經成為歷史翻過之頁面；只有綠營執政當權者還如蒼蠅叮屎般，死咬著這個議題不放！
最後還是要指出在臺協會說明稿中，特別提到“雙方均指出 ，對話是面對相關挑戰的關鍵“(Director Greene and Chair Cheng highlighted the value of dialogue in addressing these challenges)至於是誰與誰對話？又是否可被視為華盛頓對某種對話刻意表態大開綠燈，就留給大家去發揮想像空間吧！
（作者為中華戰略學會資深研究員，以上言論不代表本報立場）
