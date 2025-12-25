〈開講〉解讀美國最新對臺軍售玄機

美國同意包括M109A7自走砲等總額111億540萬美元的對台軍售案（圖：US ARMY）

◾張競

歲末年終美國政府在美東時間12月17日，透過戰爭部國防安全合作署(DSCA：Defense Security Cooperation Agency)發布新聞稿，宣布總計八項對臺軍售案。但在國防安全合作署網站公布新聞稿前，國防部已於臺北時間114年12月18日0730時搶先發布新聞稿。

國防部新聞稿除先行公布共計有「臺灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元對臺軍售案外，還刻意強調“本次美政府同意供、售之武器裝備，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中之案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業”；表態支持政治高層所倡議「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」立場相當明顯。

但若是細心審視國防安全合作署所發布8份新聞稿內容，吾人將注意到這8項軍售案，在說明主承包商名單時，卻是充滿玄機地表明「本案主承包商將依據美國聯邦法規，由美國政府透過採購競標程序加以擇選」(The principal contractor(s) will be selected through competitive procurements conducted by the U.S. Government in accordance with the Federal Acquisition Regulation.)。

相對於歷來美國對臺軍售在公布時，絕大多數都會宣布已經選定之主承包商，或是直接說明該案並無主承包商，此項資訊相對明確，但為何本次宣布這8項對臺軍售時，卻無法直接說明主承包商，經過筆者深入理解與探討，應該是基於下列三項考量所致。

首先就是前述軍售案，某些項目其實依據中華民國政府預算編列與審議及獲得程序來說，其實尚未完成全案預算獲得程序，因此就美方立場來說，確實理解日後未見得能讓全案得以順利執行。基於不見兔子不撒鷹，美國政府並未積極辦理後續訪商議約程序，所以才會以前述猛打太極拳官樣文章充數；免得過早宣布主承包商，成為哄抬國防產業商股價，影響國內金融市場變數。

其次亦有可能是儘管臺灣方面確實已經獲得預算，支付對美軍購款項絕對不成問題，但是尚未完成訪商議約程序，全案後續發展仍然存在變數，特別是某些項目確實存在多個供應商與承包商，目前競標程序並未完成定案，因此在無法確認承包商，乾脆以前述辭語說明，期能在發布新聞稿時有個交代。

最後則是有論者指出，由於已有多個美國政府對臺軍售項目主承包商，受到中國大陸報復制裁，並且針對此等國防產業商採取出口管制措施，對其生產營運造成嚴重影響，因此美國政府才決定在發布對臺軍售時，刻意語焉不詳低調隱匿主合約商與次要承包商。

不過此種說法其實是相當自欺欺人，此因許多軍售項目是特定生產廠家獨門生意，完全不可能隱匿與掩蓋此等承包商。而且依據軍售標準作業程序，當美國政府代表我國與主承包商完成議價訂約程序，在實際簽訂產製商約時，還是要對外發布新聞稿，整個過程相當透明公開；美國政府不可能因為主承包商可能遭致北京制裁報復，就以此種掩耳盜鈴手法加以掩飾。

依據前述針對美國政府對此8項軍售案所發新聞稿，涉及主承包商鮮少使用之說明用語，吾人必須理解其中所存在變數，並且合理推估出各軍售採購案發展進程，其實仍須賡續推動多項採購程序，才能夠順利將對美軍購案付諸執行。

吾人必須注意許多人認為當國防安全合作署公布對臺軍售案時，後續必然就會水到渠成順利執行；其實諸多軍售案在公布後，煮熟鴨子還是有可能飛掉。拜登政府上臺後，將川普首任政府決定出售臺灣M109A6自走砲案取消，就是明顯案例。儘管該案目前死灰復燃，並且改成出售更新型M109A7自走砲，但在未能順利完成採購交運前，還是要審慎應對，絕對不可過度樂觀。從目前拖欠尚未交付之多項對美軍購品項來看，確實變數甚多吾人不能掉以輕心。

至於本次對臺軍售案係緊接在12月15至16日，解放軍與美軍於華盛頓特區所舉辦第19屆防務政策協調會談後宣布；許多政治評論者與軍事觀察家都高度懷疑，北京方面已經被美國告知即將公布對臺軍售。甚至還有傳言指出，這8項軍售案為何要累積到此時才會發布，其中受到北京與華盛頓高峰會談進程影響相當明顯。

