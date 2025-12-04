〈開講〉陸大量艦艇現蹤？ 標準「歲末冬操」，少見多怪！

大陸解放軍海車一艘護衛艦正進行海上訓練。( 圖取自中國軍號x@chinamilbugle）

張競

https://www.reuters.com/world/china/china-massing-military-ships-across-region-show-maritime-force-sources-say-2025-12-04/

又有外媒發佈獨家報導，聲稱中國大陸解放軍海軍大量艦艇現蹤，其實這是標準「歲末冬操」演練項目；誠如以往在「聯合利劍」-2024B時，共軍航空部隊順勢實施全掛儎、全彈量、全油量測試是相同原則與理念；這個是艦艇戰備與港內後勤支援之全功能壓力測試，每年都會定期實施累似演練。

各艦隊艦艇集中在特定時段，出港實施各不同層級基本演練，然後返港測試港內勤務支援作業能量，其中包括加油、加水、上彈以及補充各類補給品。

真正被操練驗收對象是港勤支援單位，其中包括各軍港油料庫、加水站、彈藥庫、主副食供應補給作業單位，但其中最重要關鍵受測單位是負責協助艦艇裝卸精準制導武器之港勤支援單位，其中包括在碼頭吊掛反艦與防空導彈之吊車與運彈卡車組合作業，在導彈核潛艦舷側協助吊掛戰略導彈之吊掛作業駁船與導彈運輸駁船組合作業，危險品碼頭人力搬運與運彈卡車間之組合作業，現在更加上運用碼頭岸邊軌道上之起重吊車對航空母艦各類精準制導艦用與空用彈藥補給吊掛作業。

其中對於各類不同艦艇流體補給品補充作業與固體補給品補給吊掛作業都是分別考核與評鑑，靠泊整補、錨泊整補與水鼓繫留整補，更是分別加以測驗與考核。同時動員多艘艦艇出港與返港，其實更是在測驗考核軍港靠泊位置分配與整補需求能否適當安排，最後是否能否維持作業秩序，港內岸勤支援人力、車輛與作業機具調配能否符合效率滿足作戰支援與後勤補給需求。

許多中國大陸軍事活動研究者，每年看到此種「歲末冬操」，大量艦艇現身出海，可是從這麼多艦艇蜂擁而出，但是從海上操演課目、活動海域與航行期程，看不懂此種軍事動態真正演練目的為何？其實就是因為解讀者是新手上路少見多怪所致。

共軍艦艇大舉出港活動，真正好戲是在港內上演，正如「聯合利劍」-2024B時，共軍航空部隊順勢實施全掛儎、全彈量、全油量測試時，真正壓軸關鍵戲碼是在各機場停機坪掛彈與加油點上演。媒體記者將焦點放在港外動態，硬扯諸多政治意涵，牽拖各種政治想像劇情，其實是完全劃錯重點。

（作者為中華戰略學會資深研究員，以上言論不代表本報立場）