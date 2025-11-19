開賓士卻隨地排便？苗栗女駕駛路邊便溺全都錄 網友直呼傻爆眼

（記者許皓庭／苗栗報導）苗栗一名網友日前在臉書社團「我是頭份人」上傳監視器影片，引發大量討論。影片中，一名駕駛賓士休旅車的女子，疑似因生理需求，於17日下午將車輛停在道路旁，下車後竟直接蹲在車門邊便溺，離去前未見清理動作，整段過程引起網友譁然。

圖／日前苗栗一名網友在臉書社團「我是頭份人」上傳一段影片，賓士女駕駛將車輛停在道路旁，下車後竟直接蹲在車門邊便溺。（翻攝 我是頭份人 Facebook）

影片畫面顯示，女子身穿長裙，停車後先環視四周，確認周邊人車較少，隨後以車門作為遮蔽蹲下。便溺結束後，她短暫開啟後座車門擦拭鞋底，接著上車離開，但現場排泄物未被處理。原PO表示，看完影片十分錯愕，希望對方能回到現場善後。

原PO在貼文中提到，附近其實設有多處可使用的公共廁所與便利商店，不需要以此方式解決需求。他感慨，許多寵物主人外出時都會主動清理排泄物，但女子卻選擇直接離開，讓人難以理解。

影片曝光後，大批網友湧入留言，對女子行為感到震驚，甚至有人誤以為是寵物在排便，直到看清畫面才發現是成人行為。也有網友提醒：「花幾秒鐘張望，不如直接去找廁所」、「衛生問題才是最大隱憂」。

依照環保相關法規，若在公共場所隨地大小便，可由環保局依規定開罰1,200至6,000元不等。部分網友建議原PO可檢附畫面向主管單位反映，由相關機關判斷是否需啟動後續處理。

原PO也在留言區補充，他不是要羞辱當事人，而是擔心影響附近居民與環境衛生，希望能找到合適的方式提醒女子回到現場清理。他表示，該處人車流量大，留下排泄物容易造成異味或衛生問題，若能盡早處理是對大家都好的做法。

許多在地網友也指出，事件地點附近有市場、商家與多間超商，廁所資源並不匱乏，因此女子選擇在道路旁便溺讓大家感到相當困惑。也有人呼籲社會大眾重視公共環境維護，避免類似事件一再發生。

