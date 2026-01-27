開賓士酒駕撞女騎士…拖550公尺害命！她靈堂下跪、寫懺悔信得不到原諒

社會中心／陳弘逸報導

女子有酒駕前科，遭判刑並被吊銷駕照，卻仍於2年前再犯酒駕，撞死女騎士，犯後認罪，曾到靈堂下跪、寫懺悔信及燒紙錢給死者，但仍未獲家屬原諒。（示意圖／PIXABAY）

桃園市陳姓女子有酒駕前科，遭判刑並被吊銷駕照，卻仍於2年前再犯酒駕，開賓士在中壢區撞擊女騎士，把人拖行550公尺後棄車逃逸，女騎士重傷不治；陳女落網後遭依法送辦，審理期間，她認罪，曾到靈堂下跪、寫懺悔信及燒紙錢給死者，但仍未獲家屬原諒，國民法官法庭審理後，一審判決，依法判16年有期徒刑，可上訴。

回顧本案，陳女2024年4月26日凌晨酒駕，行經中壢區元化路二段與中豐路口時，撞倒前方停等紅燈的機車女騎士，碰撞後，並未停駛，仍把人拖行550公尺，直到車停駛才棄車逃逸，此舉害遭撞的女騎士重傷送醫，搶救2天後不治。

據《自由時報》報導，陳女落網後，一度拒絕酒測，經強制抽血，從血液中驗出酒精濃度高達百分之0.205，觸犯公共危險罪，被依法送辦。

此案，經檢方起訴後，移審桃園地方法院，採國民法官法庭審理；審理期間，陳女坦承酒駕肇事逃逸；法官認為，她漠視公眾安全酒駕，肇事後沒有停留現場，還拖行受害人，造成女騎士無法即時獲得救護而喪失寶貴生命。

調閱前科紀錄，陳女曾多次交通違規，案發後，雖坦承犯行，曾到靈堂下跪、書寫懺悔信及燒紙錢，但仍未與死者家屬達成和解。

國民法官法庭審酌各種情狀，將陳女依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，處有期徒刑13年6月；又犯肇事致人死亡逃逸罪，處有期徒刑5年6月。應執行有期徒刑16年。可上訴。

