開賣前夕遇祝融 新店建案樣品屋大火 19人全逃出
新店區一處總銷金額高達120億元的建案接待中心，在開賣前一天突發大火，整棟木造樣品屋被吞噬，燃燒面積達500平方公尺！消防人員出動34輛消防車、74名人員搶救，現場19名員工和客人全數安全逃出，所幸無人傷亡。建商表示，初步評估此事件對公司財務業務沒有重大影響，詳細起火原因仍有待釐清。
新北市新店區一處建案接待中心於30日上午11點多發生火警，整棟木造樣品屋的1、2樓被大火吞噬，燃燒面積達500平方公尺。這棟佔地1500多坪的建案接待中心原定31日開賣，總銷金額高達120億元。消防人員獲報後出動34輛消防車、74名人員前往搶救，在半小時多後成功撲滅火勢。現場19名員工和客人全數安全逃出，無人員傷亡。建商表示初步評估此事件對公司財務業務沒有重大影響。
新店區啟文路央北二路的建案接待中心在30日上午11點54分突然起火，現場濃煙密布，黑煙直竄天際，熊熊烈火在屋內不斷延燒。由於樣品屋為木造結構，且內部還有沙發、客桌等易燃物品，使得火勢蔓延速度相當快。附近民眾表示，當時買午餐走回來時發現整個區域都充滿煙霧和臭味，還聽到有人在打電話報案，據稱可能是電線走火引起。
新店消防分隊分隊長林子翔表示，此次火災的燃燒面積一樓為300平方公尺，二樓為200平方公尺，總計500平方公尺。消防人員抵達現場時，所有人員已全部疏散完畢，包括員工和客人共19人，所幸無人員傷亡。
這起火災發生在建案預計開賣的前一天，該建案總銷金額高達120億元。建商在火災發生後立即派員到現場監控情勢，目前相關損失金額仍在評估中，可能獲得的保險理賠金額也尚未確定。不過建商強調，初步評估此事件對公司的財務業務沒有重大影響。至於詳細的起火原因，還有待相關單位進一步調查釐清。消防人員在現場積極控制火勢，確保周邊區域的安全，避免火災進一步蔓延造成更大損失。
