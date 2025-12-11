開賣秒入手！王陽明搶先成SUZUKI GSX-8TT第一位車主

記者鍾釗榛／綜合報導

SUZUKI GSX-8T／8TT。（圖／鍾釗榛攝影）

全台騎士等超久的SUZUKI GSX-8T和GSX-8TT終於正式上市！GSX-8T建議售價 418,000元、GSX-8TT則為438,000元，前100 再送2萬元購物金＋價值12,000元的CarPlay，等於最低只要398,000／418,000元就能入手。這次SUZUKI也邀請設計師古橋申介到場分享理念，兩款車雖有不同個性，但都延續「Timeless Titan」精神，各自展現街車與咖啡騎士的獨特魅力。

廣告 廣告

SUZUKI GSX-8T／8TT，最低只要398,000／418,000元就能入手。（圖／鍾釗榛攝影）

昭和街車魂

GSX-8T用圓燈、肋條坐墊和飽滿油箱向經典T500致敬，車側的「8」字源自撞球8號球，象徵王牌地位。反觀GSX-8TT則是徹底「濃縮80年代熱血」，子彈型整流罩、低趴分離把、端子後視鏡一字排開，加上專屬的珍珠霧面暗影綠與金框，走到哪都是目光焦點。

車側的「8」字源自撞球8號球，象徵王牌地位。（圖／鍾釗榛攝影）

雙缸＋專利平衡軸

動力方面，兩車都搭載776c.c.並列雙缸DOHC引擎，270度曲軸帶來接近V型雙缸的律動感，而SUZUKI Cross Balancer更能抑制震動，低轉有扭力、高轉也順暢。搭配KYB倒叉、多連桿後避震以及NISSIN輻射卡鉗＋310mm雙碟，操控與煞車規格完全不馬虎。

搭載776c.c.並列雙缸DOHC引擎，270度曲軸帶來接近V型雙缸的律動感。（圖／鍾釗榛攝影）

搭配KYB倒叉、以及NISSIN輻射卡鉗＋310mm雙碟。（圖／鍾釗榛攝影）

科技配備滿載

身為新世代復古車，電控當然也給好給滿。透過5吋全彩TFT儀表就能操作S.I.R.S電控系統，包括三段SDMS動力模式與多段STCS循跡控制。最讓騎士興奮的是「雙向快排標配」，不論通勤或熱血山路，都能更專心享受騎乘節奏。

新式LED大燈。（圖／鍾釗榛攝影）

王陽明成首位8TT車主

GSX-8T與8TT的到來，不只補齊SUZUKI在台灣的新復古車陣容，也把騎乘樂趣和科技拉到新的層級。藝人王陽明也在現場直接交車，成為全台第一位8TT車主，他表示對外型與質感都「一見鐘情」。

藝人王陽明在現場直接交車，成為全台第一位8TT車主。（圖／鍾釗榛攝影）

更多三立新聞網報導

【怎能不愛車】美建國250周年限定 Corvette ZR1X超限量版

【怎能不愛車】Opel Astra小改款 內裝科技大升級

【怎能不愛車】平價跨界小休旅 渦輪、四驅、雙12.3吋螢幕全都給

【怎能不愛車】這尺寸沒人做過！Genesis給豪華旅行車一記震撼彈

