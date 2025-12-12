開賣飆破百萬！網美「豪砸百萬」震撼宣布新喜訊 驚人近況曝光了

記者蔡維歆／台北報導

荔枝（左）跟網美小吳合照。（圖／美日發光提供）

有著「職業網美」之稱經營自媒體的荔枝決定跳出舒適圈，花了整整一年的時間、投入七位數資金，親手打造人生第一個健康食品品牌，新品上市首日即創下破百萬的亮眼成績，連身邊的好友YouTuber 網美小吳都成了最早試喝的見證者！

荔枝打造人生第一個健康食品品牌。（圖／美日發光提供）

荔枝坦言從事網紅的這幾年雖然工作穩定，但做久了難免也產生一種「卡住」的感覺。她表示：「一直介紹別人的產品，難免會覺得少了一點成就感。」於是她開始思考，是否能把多年累積的流量與信任，用在一件更有長期意義的事上。尤其每次看到粉絲因為她的分享而獲得好的回饋，那份開心也逐漸轉化成另一個想法——如果有一天，能做出自己相信、也真的會使用的產品，或許能帶來更大的價值。品牌「美日發光」，正是在這樣的念頭下慢慢成形。

她透露，初期已投入約七位數後還是發現資金遠遠不夠，許多成本與挑戰都是做到一半才浮現，但也正因為已經投入這麼多，更不可能半途而廢。荔枝也提到因為經營自媒體的關係，生活與工作的領域很難真正切割，但她也逐漸找到屬於自己的調適方式。她喜歡在咖啡廳安靜喝杯咖啡，也會刻意在假日讓自己完全休息、不發文、少看手機，甚至推薦大家多多嘗試「社群排毒」！替自己保留抽離社群的空間。

