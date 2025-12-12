開賣飆破百萬！網美「豪砸百萬」震撼宣布新喜訊 驚人近況曝光了
記者蔡維歆／台北報導
有著「職業網美」之稱經營自媒體的荔枝決定跳出舒適圈，花了整整一年的時間、投入七位數資金，親手打造人生第一個健康食品品牌，新品上市首日即創下破百萬的亮眼成績，連身邊的好友YouTuber 網美小吳都成了最早試喝的見證者！
荔枝坦言從事網紅的這幾年雖然工作穩定，但做久了難免也產生一種「卡住」的感覺。她表示：「一直介紹別人的產品，難免會覺得少了一點成就感。」於是她開始思考，是否能把多年累積的流量與信任，用在一件更有長期意義的事上。尤其每次看到粉絲因為她的分享而獲得好的回饋，那份開心也逐漸轉化成另一個想法——如果有一天，能做出自己相信、也真的會使用的產品，或許能帶來更大的價值。品牌「美日發光」，正是在這樣的念頭下慢慢成形。
她透露，初期已投入約七位數後還是發現資金遠遠不夠，許多成本與挑戰都是做到一半才浮現，但也正因為已經投入這麼多，更不可能半途而廢。荔枝也提到因為經營自媒體的關係，生活與工作的領域很難真正切割，但她也逐漸找到屬於自己的調適方式。她喜歡在咖啡廳安靜喝杯咖啡，也會刻意在假日讓自己完全休息、不發文、少看手機，甚至推薦大家多多嘗試「社群排毒」！替自己保留抽離社群的空間。
更多三立新聞網報導
錄到一半爆意外！女星「毒舌逼哭學生」當場離開 尷尬過程全被拍
昔爆桃色風波！羅志祥首出面道歉鬆口「不婚不生」：有失必有得
曾批台灣無聊像坨屎！最強高中生Ray美國奪獎「致敬台灣」：我的靠山
錄到一半崩潰！Energy阿弟當場突落淚 「關鍵主因」曝光惹鼻酸
其他人也在看
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 76
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
60歲唐綺陽減重28公斤 大讚「銀耳」是瘦身好朋友
知名星座專家唐綺陽剛滿60歲，但如今的她減重28公斤、身形窈窕，讓人幾乎 猜不出她真實年齡。唐綺陽透露自己從去年5月開始執行減肥計畫，平均一個月減少2至3公斤。她之前曾開心分享成功穿上20年前購買的BURBERRY風衣的照片，連錄影時工作人員都大讚她從側面看已經快變成紙片人。唐綺陽表示：「瘦了，可以把20年前的Burberry外套再拿出來穿，現在穿男友襯衫真的是男友襯衫，不只是大隻而已了。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 51
73歲廖峻三度中風哭了！澎澎揭他最新病況「裝12支支架」：撿回來的命
73歲的資深藝人廖峻今年4月三度中風，現由子女廖錦德等人接回家照顧，而廖錦德等家人，與自稱廖峻這幾年來「主要照顧者」的女密友楊文慈，因財務問題對簿公堂。而廖峻昔日秀場黃金拍檔澎澎近日特地前往探視，受訪透露他最新病況。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 17
郭婷婷曾被譽「徐若瑄接班人」現況曝 一度到居酒屋打工陷迷惘
【緯來新聞網】曾被譽為「徐若瑄接班人」的藝人郭婷婷，近日罕見接受訪談，談及過去在演藝圈走紅後的低潮與緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 23
小7歲男友拿出一大束花 小禎激動湊上去親一下⋯全場瘋了
小禎近日過41歲生日，跟一群好友、小7歲男友Alan一起出國度假，身邊親朋好友都一起飛到國外幫她慶生。小禎日前大方認愛，不過被問到是否想要再婚，她表示還沒有，不過男友已經見過爸爸胡瓜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 43
24年《大集合》走入歷史！胡瓜首鬆口確定不續約了：1/31最後一集
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，先前週刊報導雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製。對此胡瓜今出席新節目記者會也鬆口了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7
郭碧婷破傳聞！公婆沒逼她生子 笑認向太給「很多錢錢」：他們對小孩很好
女星郭碧婷今（10日）難得在台灣出席公開活動，對於婚後長期定居台灣，以及與香港婆家和老公向佐的關係，她大方侃侃而談，展現出她與婆家開明、自由的相處模式。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 6
被爆欠牙醫14萬！小薰經紀公司3點發聲 反控對方外洩個資
女星小薰（黃瀞怡）從節目《我愛黑澀會》出道，近期卻被爆出在牙醫診所進行醫美治療時，尚有14萬元的欠款未結清。對此，經紀公司於11日發表三點聲明，強調事件的根本原因在於「個資外洩」，並指責診所未盡保護病患個人資料的責任。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 28
病情惡化2天就離世！綠葉王許紹雄愛妻痛哭：來不及留遺言
病情惡化2天就離世！綠葉王許紹雄愛妻痛哭：來不及留遺言EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 8
許瑋甯、邱澤海量婚紗照甜翻！夢幻嫁衣出自台灣品牌Nicole+Felicia，婚鞋也搜出！
許瑋甯和邱澤以電影《當男人戀愛時》結緣，如今已結婚4年，並在今年7月誕下兒子Ian，2025年11月28日兩人終於在台北文華東方酒店盛大舉行婚禮，宛如在看偶像劇一般，幸福氛圍簡直溢出螢幕，讓人忍不住跟著嘴角上揚！許瑋甯夢幻婚紗出自台灣品牌Nmarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 8
于朦朧案延燒！蔡康永同框程青松舊照曝光 全網崩潰：嚇喊差點討厭他
近期大陸導演程青松因卷入于朦朧事件，遭到兩岸網友強烈撻伐，相關討論在社群不斷延燒。隨著網路挖料風潮再起，有網友翻出藝人蔡康永過去與程青松的互動紀錄，兩人曾公開同框的舊照再度被瘋傳，引發許多粉絲驚呼「不敢相信」，甚至有人直言「差點因此討厭蔡康永」，討論度持續攀高。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 6
蕭敬騰加盟鑽石舞台之夜演出！ 胡瓜鬆口：他們對台灣感情很濃厚
「鑽石舞台之夜」由胡瓜發起領軍，帶著康康、歐漢聲一起主持，宣布明年春天榮耀回歸，將於2026年3月21、22日重返臺北流行音樂中心，這次成功邀請余天、黃西田兩位出道60年的前輩現身，蕭敬騰則將擔任周日的演出卡司，胡瓜表示：「鋪哏了鋪了半年！老蕭上次來《下面一位》我跟他聊，他們（指蕭敬騰跟老婆Summer）對台灣感情很濃厚，能夠請到蕭敬騰來真的非常謝謝他」，也透露蕭敬騰不收演出費，要胡瓜他們幫忙捐出去。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 55
立威廉罹癌「世界崩塌了」 最新發文現身北海道 狀態曝光
混血男星立威廉因演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等經典偶像劇成名，溫暖帥氣形象深植人心。9日在社群平台曝光多張住院照，親自證實罹患甲狀腺癌第二期，接受兩次手術，雖然成功切除腫瘤，但仍需靠藥物控制、定期追蹤，喊吐壓力「我的整個世界都崩塌了」。隨著消息引發大量關注，立威廉今（11日）再度於社群發文，向大家報平安。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 9
《人中之龍》桐生一馬結婚了？！新娘照瘋傳300萬人看，竟是SEGA官方辦的
《人中之龍》系列人氣主角「桐生一馬」先前才在 20 周年票選拿下第二名，只輸給真島吾郎，而近期一張「結婚照」引起網友熱議，一名穿著純白婚紗的女子，牽著桐生一馬的等身大立牌，宣布「結婚了」？Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
「中國第一網紅」消失1年爆「人沒了」馮提莫親吐真相：癌症復發轉移！
被封為「中國第一網紅」的馮提莫，近一年幾乎從直播圈消失，期間外界揣測不斷，甚至一度傳出「人沒了」謠言。直到她在10日重新現身直播，親口說明真相，才讓粉絲終於放下心中大石。原來，她先前罹患的甲狀腺癌再度復發，且出現轉移情況，這才迫使她全面停工、專心治療。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
差19歲姊弟戀！陳妍希《狙擊蝴蝶》開播登串流排行 播6集親了18次
近期大陸劇集熱度飆升！台灣女星陳妍希與小19歲的周柯宇在《狙擊蝴蝶》中展開姊弟戀，甜蜜指數爆表，僅播出6集就出現18次親吻畫面，讓觀眾直呼難以抗拒。另一部《雙軌》則由虞書欣與何與上演「偽骨科」虐戀，改編自獲8.2分好評的同名小說，同樣吸引大批觀眾關注。TVBS新聞網 ・ 2 天前 ・ 9
前啦啦隊女神登記結婚 ！曬婚戒甜吻樂天游擊手林承飛
樂天桃猿中外野手陳晨威與中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia），今年7月大方認愛後，時隔不到半年，本月9日就宣布求婚成功，昨(10日)直接現身戶政事務所登記；沒想到隊友林承飛，早在兩天前就與前樂天女孩心韻完成登記，正式結為連理，夫妻倆也在社群感性發聲。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
好糗！施易男「拉鍊沒拉」逛大街 低頭一看快嚇昏
藝人施易男以不老男神的外表令人印象深刻，近年他則經營甜點工作室，以食物療癒人心，開啟人生下半場。不過近來卻發生糗事，原來他在路上拉鏈沒拉，讓他直言，「快嚇昏了！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2
49歲立威廉罹甲狀腺癌 砸400萬動兩次手術切除腫瘤
曾在《天國的嫁衣》、《綠光森林》等偶像劇中走紅的新加坡男星立威廉，驚傳罹患甲狀腺癌二期。現年49歲的他已接受兩次手術切除腫瘤，目前切除99%的癌細胞，仍需持續追蹤治療，半年來醫療費用高達新台幣400萬元。中天新聞網 ・ 3 天前 ・ 2