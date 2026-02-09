開跑了？ 川伯赴「板橋」餐敘 侯「同框」讚：優秀

板橋區里長聯誼會尾牙，新北市長侯友宜雙手比讚，與台北市副市長李四川同框合照。（圖／東森新聞）





備戰2026，國民黨新北市長人選遲遲沒有出爐，有意參選的台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然，目前尚未正式碰面。不過，8日板橋里長舉辦聯誼會，新北市長侯友宜和李四川不只一起出席還同桌咬耳朵，互動相當熱絡。

板橋區里長聯誼會尾牙，新北市長侯友宜雙手比讚，與台北市副市長李四川同框合照。國民黨新北市長人選，要推派誰還沒決定，在此時流出這張照片也引發外界聯想。

新北市長侯友宜：「其實四川是新北市，我們的老同事，里長們也對他都非常欣賞，所以昨天的見面，也是一個很自然的一件事情，所以也不足為奇，四川很認真很優秀。」

侯友宜大讚李四川認真優秀，站在他旁邊的也是有意參選的新北市副市長劉和然，只見他一臉尷尬。

根據了解這場餐會，侯友宜李四川兩人台下互動熱絡，多次咬耳朵，台上侯友宜更稱讚李四川，在台北表現和與新北的淵源，李四川也大力讚賞，侯友宜在新北政績，展現高度尊侯。

新北市議員（國）林國春：「互相他（侯）覺得，李四川在台北市，尤其是輝達的契約簽呈，扮演很大的角色，非常讚揚李四川。」

同場參與的新北市議員林國春，就透露近期就會有好消息。新北市議員（國）林國春：「李四川應該這兩天就會公布，因為他有說輝達，投資我們台北市，中常會是禮拜三，大概禮拜三之前主席也說，大概過年前，大概就禮拜三中常會會提，一直都沒有很焦慮，就是讓輝達的事情塵埃落定以後，再讓他來參選新北市的市長。」

輝達進駐北士科，剩下最後一哩路，這也是李四川邁向新北市的一大步。

