開車上夜班疑恍神！ 小貨車跨線撞3車 休旅車卡牆

上個月20日晚間9點半左右，花蓮吉安鄉發生車輛追撞事故。駕駛開著小貨車先撞上停放路邊的車、又加速撞到路口的休旅車，包含小貨車在內，一共有4輛車受損，所幸沒有人員傷亡。駕駛表示是恍神加上緊張才會肇禍，但確切的事故原因，還有待調查。

小貨車跨過車道中線，直衝撞上路口休旅車，這輛休旅車遭撞後，直接移位卡在牆壁邊，但在這之前，員警VS.肇事駕駛：「我先撞那台，然後失控往那邊撞，你從那邊過來，對，我從那邊過來，然後失控，他撞了三台車。」

駕駛開著小貨車，撞上停放在旁的兩輛車，撞擊後三輛車都受損，但小貨車沒有停持續加速，才在路口撞到休旅車，而肇事貨車連撞三輛車，發出一聲聲劇烈撞擊聲，嚇得附近住戶趕出來查看。

員警VS.附近居民：「他有撞到那部嗎，有啊，後視鏡啊，後視鏡也掉了，後視鏡掉在地上，這是怎麼開的。」

員警VS.肇事駕駛：「皮包拿證件啦，手機等一下再找，你這樣。」車輛追撞事故，上個月20日晚間9點半左右，發生在花蓮吉安鄉南昌路，警消獲報抵達後，發現肇事的賴姓駕駛毫髮無傷，酒測值也是零。

吉安分局交通組長劉瑞年：「(駕駛)因恍神擦撞停放路肩的兩輛自小客車後，車輛失去控制，本起事故並未造成人員傷亡，為求謹慎仍對駕駛進行採尿，以釐清是否涉及毒駕。」

肇事駕駛表示，自己開車要去上夜班，一時恍神，才會釀成事故，之後更因為一時緊張，導致小貨車失控，才會再撞上其他車輛，至於是否毒駕，警方還需檢驗，駕駛也都願意配合。

