開車上班竟遭「貓屍砸車」玻璃全碎！她崩潰喊身上都內臟 「凶手」曝光難以置信

美國一名女子開車上班時，竟遭「貓屍砸車」擋風玻璃全碎，內臟更噴得她滿身都是。圖／翻攝自X

近日美國北卡羅萊納州一名女子開車前往上班時，在高速公路上，突然撞見「異物」從天而降，沒想到下一秒她的擋風玻璃瞬間被砸破，而仔細一看發現是貓屍，內臟噴滿她全身，而凶手竟是「白頭海鷗」，令人難以置信。

天外飛來「貓屍」 衝破擋風玻璃撞進副駕

根據外媒報導，28歲的梅麗莎·施拉布（Melissa Schlarb）像往常一樣，開車沿著環繞大煙山國家公園的公路前往北卡羅來納州西部一家銀行上班，但意想不到的是，一隻白頭海鷗嘴裡叼著野貓屍體，疑似不小心鬆開嘴，貓屍從高處掉落，直接衝破她的擋風玻璃，撞進副駕駛座。

滿身內臟 打電話報案「你可能不相信我」

梅麗莎表示，當時她身上都是內臟、滿身是血，玻璃碎片也噴得到處都是，隨後她立刻報警，在電話中直言「你可能不相信我，但我剛才看到一隻海鷗把一隻貓扔進我的擋風玻璃裡，玻璃完全碎了」，沒想到接電話的警方卻異常冷靜，甚至笑說「好吧！說實話，我相信妳，我遇過更離譜的案例」。

警方詢問車輛確切位置後，立刻派道路救援幫助梅麗莎駛離國道。她接受媒體訪問時透露，自己每天都會開那條路上下班，第一次看到白頭海鷗，卻是遇到貓屍砸車的驚悚狀況，直呼「我全身都是內臟，玻璃碎片到處噴，聽起來就好像炸彈爆炸一樣，我馬上踩剎車」。

凶手竟是「白頭海鷗」 貓咪事發時是否仍存活待釐清

專家指出，目前無法確定白頭海鵰嘴裡叼住的貓咪在事發時是否仍存活，但從情況判斷，牠極可能在被叼走前就已死亡，專家認為，白頭海鵰具備捕捉與貓同等體型獵物的能力，但要抓住一隻活貓的難度相當高，相較之下叼起死貓更為合理。

當事人心懷感激：除了野貓 未造成其他傷亡已是萬幸

儘管事發突然又驚悚，梅麗莎仍心懷感激，認為這場離奇意外除了貓咪不幸喪命之外，沒有造成其他傷亡已是萬幸，「如果貓屍再往駕駛座方向偏一點，後果恐怕不堪設想，我可能就不會站在這裡接受採訪了。」

白頭海鵰瀕危 因保育成效提升於該州穩定繁衍

北卡羅來納州野生動物資源委員會提到，白頭海鵰屬於瀕危物種，原生於北卡羅來納州及北美大部分地區，近年來，隨著保育成效提升，該州白頭海鵰族群數量穩定成長，目前已超過200對繁殖巢存在。成年白頭海鵰體重約6.5至 13.5磅，翼展可達6至7英尺，是北美最具代表性的猛禽之一。



