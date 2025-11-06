開車上路1違規加重罰！交通部曝首次最高罰6萬「累加無上限」

立法院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》修法，提高汽、機車無照駕駛罰鍰。交通部今（5）日發文提醒，首次無照駕駛，汽車罰鍰36000元-60000元，且無照駕駛除了罰錢、移置保管車輛與扣繳牌照外，現在10年內3次以上無照駕駛，罰鍰累加無上限，交通部預估115年上半年開始實施。

交通部指出，無照駕駛當場移置保管車輛，同時扣繳牌照，初犯3個月、10年內第2次6個月、10年內3次以上1年。而無照駕駛除了罰錢、移置保管車輛與扣繳牌照外，無汽、機車駕駛執照者將禁考1至2年；且駕照吊扣期間駕駛車輛者，直接吊銷駕照，吊銷後禁考2年；另無照駕駛肇事致人受傷禁考2至4年；致人重傷或死亡者終身禁考。

針對罰金，交通部也一一列出，首次無照駕駛，汽車罰鍰36000元-60000元；機車罰鍰18000元-36000元，且累犯累計期間由5年延長到10年。若10年內2次無照駕駛，大型車80000元、汽車60000元、機車36000元。

此外，10年內3次以上無照駕駛，大型車按前次違反金額加罰24000元；汽、機車按前次違反金額加罰12000元。交通部還補充，10年內3次以上無照駕駛，罰鍰累加無上限。

