開車也能友情破壞？雙人合作《Chained Wheels》上架Steam

由獨立遊戲團隊 Karga Games 近日上架 Steam 的作品《Chained Wheels》，是一款主打物理模擬的雙人合作駕駛冒險遊戲，正如其名，兩名玩家所駕駛的越野車將被一條無法切斷的鎖鏈緊緊相連。遊戲目標只有一個，在一連串險惡的越野環境中生存並逃出生天。由於兩輛車子的「命運相連」，任何一方的失誤都將由兩人共同承擔，極度考驗駕駛技術與隊友間的默契配合。

友情的新考驗！（圖源：Chained Wheels）

本作的核心玩法建立在物理引擎之上，玩家操作的兩輛車擁有不同的尺寸與重量，因此在面對相同地形時會產生完全不同的物理效果。除了基本的駕駛，遊戲內還充滿了各式各樣的機關與環境阻礙，像是小型龍捲風、落石、強風等自然災害。根據釋出的資訊，小型車輛甚至能換上有著尖刺輪胎，施展飛簷走壁的特殊能力。因此玩家必須善用鎖鏈的牽引力，以及不同車輛的特性，一起合作來解決物理難題，克服險峻的關卡。

當然《Chained Wheels》的玩法機制也讓人聯想到先前爆紅的《Chained Together》，只不過這次的主角換成了車輛，被視為又一款全新的「友情破壞器」。而根據 Steam 商店頁面資訊，遊戲確認將支援繁體中文介面與字幕，讓台灣玩家也能無障礙體驗這場考驗友誼的極限越野之旅。