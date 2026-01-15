開車戴「鯊魚夾」竟成凶器！22歲正妹慘痛示警

娛樂中心／曾詠晞報導

澳洲陽光海岸的一名22歲女子艾拉卡特（Ella Carter），近日公開在社群發出警告，提醒所有駕駛開車時沿敬佩戴一種常見的髮飾「鯊魚夾」。在去年 （2025年）12 月，艾拉在一次追撞事故中因佩戴此類髮夾，導致頭部遭受重創， 事後她在抖音上分享自身經歷，引來不少網友的熱烈討論。





22歲正妹遭追撞「鯊魚夾」瞬間破碎！醫師曝：金屬材質更致命

鯊魚夾（右圖）因撞擊碎裂，容易導致碎片損傷腦袋，造成腦震盪或是頸部扭傷。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞）

根據《每日郵報》報導，這起事故發生在2025年12月的澳洲，當時艾拉正與男友開車前往聚會，卻不幸遭到後方車輛追撞。撞擊導致艾拉的頭部和身體被座椅向前擠壓，當下她表示「感覺頭髮裡有東西碎了。我當時真的懵了，以為是玻璃碎片。」隨後，後腦傳來的劇痛與散落的髮夾殘骸才讓她意識到「我頭髮上還戴著一個鯊魚夾，它基本上已經碎掉了」。雖然碎片未刺穿頭骨，但強大的衝擊力導致她持續三週嚴重腦震盪和頸部扭傷，目前也還在接受物理治療。

22歲正妹遭追撞「鯊魚夾」瞬間破碎！醫師曝：金屬材質更致命

艾拉遭遇車禍後驚覺配戴鯊魚夾開車的危險性，因此警示網友們開車要注意這一點。（圖／翻攝自IG ＠ella.carterrrr）

醫生後來提醒艾拉若該髮夾為「金屬材質」，後果恐怕會更嚴重。因此，艾拉覺得有義務要提醒其他人，她強調：「我絕對要警告大家，開車時千萬不要佩戴鯊魚夾，因為任何事情都可能在瞬間發生，即使你什麼都沒做錯。」





