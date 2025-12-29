開車搖晃有詭！酒駕拒檢逃逸 19項違規恐罰29萬

晚間警笛聲劃破寧靜，小客車在單行道逆向也要逃。（圖／東森新聞）





新北員警巡邏經過三重，發現前方轎車行駛不穩，上前盤查，駕駛先是假裝配合，隨後加速逃逸，一路違規，員警飛車追逐七分鐘逮到人，駕駛酒測值達0.50，他一路違規，警方開出19張罰單，最高得挨罰29萬

晚間警笛聲劃破寧靜，小客車在單行道逆向也要逃，駕駛到底做了什麼，這麼怕警方抓到。甚至直接跨雙黃線違規迴轉，走就像飛肯定有鬼，員警追到小巷子逮到駕駛，馬上將他壓制。

員警vs.駕駛：「等同事來，吹酒測，你車上有東西是不是。」

案發在新北市三重，28號晚間9點多，員警在大同南路跟環河南路路口巡邏，發現轎車行駛過程明顯不穩，覺得可疑上前盤查，駕駛先是假裝配合，隨後油門一催加速逃逸。

員警：「你吸，你吸飽好嗎，吸飽，不要緊張，你不要緊張。」

氣不敢吹滿，因為害怕的心早已滿，酒測值達0.50，被依公共危險罪逮捕帶返所偵辦，另外加上拒檢逃逸沿路違規，一共十九張罰單，駕駛恐怕得挨罰超過新台幣29萬元。

