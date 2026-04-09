開車撞傷女騎士 台灣先生谷月涵和解賠償不起訴

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「台灣先生」谷月涵。資料照。陳俐妏攝



素有外資「台灣先生」之稱、聚界潔能董事長谷月涵，1年前開車行經北市民生東路2段時，不慎撞傷同向右前方的機車，造成鄭姓女騎士倒地受傷，因此被控涉犯過失傷害罪。事後，谷月涵與鄭女達成和解，鄭女具狀撤回告訴，台北地檢署處分不起訴。

現年68歲的谷月涵（Peter Kurz），被譽為「台灣先生」，是台灣外資圈中極具影響力的美籍資深分析師。他在台定居及工作超過 30 年，不僅對台灣股市有深厚研究，更以其流利的中文及精確的市場預言聞名。由於他曾數次精準預言大盤轉折，但也因部分預測與市場走勢相反，常被網友戲稱為「反指標」或「仙人指路」。

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去年4月24日傍晚6點多，谷月涵開車沿著台北市民生東路2段由西往東方向行駛，不慎撞到同向右前方1輛機車，造成機車倒地、鄭姓女騎士受到左側尺骨鷹嘴突移位閉鎖性骨折傷害，鄭女因此提起《刑法》284條過失傷害罪告訴。

鄭女提告後雙方經調解後達成和解，鄭女具狀撤回告訴，由於過失傷害屬告訴乃論之罪，鄭女主動撤告，檢察官做出不起訴處分。

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