開車撞到寫滿簡體字「紅氣球」 疑陸氣球擾台

彰化縣一名謝姓駕駛開車行經芬園區彰南路四段時，行駛途中突然在車道上撞到一顆紅色氣球。（圖／東森新聞）





彰化今（22）日清晨傳出詭異一幕。早上7點多，彰化縣一名謝姓駕駛開車行經芬園區彰南路四段時，行駛途中突然在車道上撞到一顆紅色氣球，隨即停車查看，赫然發現氣球上綁著布條，且寫滿簡體字內容，讓他當場感到相當錯愕，懷疑是否為中國氣球擾台。

撞到氣球的謝姓駕駛表示，因為擔心行車安全，所以去把它收下來，看到氣球上滿滿的簡體字，謝先生也懷疑是「是大陸的空飄氣球」。

而紅色氣球上綁著紅色布條，內容寫著「發揮智能，力謀發展」等簡體字樣，引發外界聯想是否涉及統戰或灰色地帶行為。

