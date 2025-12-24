開車撞張文？律師曝上帝視角：你賭的不是勇敢，是法官會不會站在你那邊

記者李鴻典／台北報導

張文隨機殺人案連日引發討論，不少網友問「若事發當下，有人開車撞死張文會怎樣？」對此，查克律師發文指出，很多人在討論緊急避難，其實這個方向不太精確。那開車撞他是什麼刑責呢？大概就兩個：要嘛殺人，要嘛傷害（含重傷），關鍵在於可不可以主張正當防衛。

張文縱火燒毀租屋處後，前往台北車站。（圖／翻攝畫面）

「可不可以開車撞他？」查克律師今（24）天撰文，面對中山區無差別攻擊，這是很多粉絲在問。先講結論：這種情況，討論的不是緊急避難，而是正當防衛；因為嫌犯是拿刀在砍人，這是不法的行為，所以是正當防衛。

如果是天災，不是不法的人，才是傾向是緊急避難；所以很多人在討論緊急避難，老實說，這個方向不太精確。那開車撞他是什麼刑責呢？大概就兩個：要嘛殺人，要嘛傷害（含重傷），關鍵在於可不可以主張正當防衛？

查克律師表示，如果以上帝視角來看：我們已經知道他最終會殺人，或者他正準備下手時（這個假設有實際的問題存在），這個時間點，或許可以主張正當防衛，除了他知道他這麼做有正當防衛的意思以外，還有：「現在不法侵害」，這時肯定有現在不法侵害，因為那一刀正要產生。

「適當性」：有，開車撞他肯定可以排除嫌犯拿刀去殺人。「必要性」：重點來了，正當防衛有一個必要性要檢驗。所謂必要性，是除了逃跑以外，最溫和的手段，但重點來了！開車撞他是最溫和嗎？查克律師直言，他認為不一定。

查克律師說明，司法是坐在法庭裡，用慢動作回放你的人生。會不會開車「嚇他」比較溫和？會不會拿槍「嚇他」比較溫和？他強調，以上並不是他個人的價值觀，只是在陳述，法律上的判斷標準。查克律師坦言，因為如果是他自己，還真的可能會開車撞張文。

查克律師說，上述這一些都是想開車撞他的人要承受的風險的；萬一被法官認為開車撞他不是一個必要的手段，那就是防衛過當了。防衛過當的效果就是，刑度可以減輕或免除其刑，而且不是一定會減輕！而且即便減輕，還是屬於有罪！

查克律師也補充，以上的陳述都還是站在一個上帝的視角，「預判了」他會殺人，實際上呢？可以這麼容易判斷嗎？縱使他拿刀起來揮舞，你撞了他，他會不會又說，他只是在揮舞，沒有要殺人的意思呢？縱使都沒有以上問題，你開車撞過去，會不會撞到路人？路人的受傷，誰要來負責？你賭的不是勇敢，你賭的是法官會不會站在你那邊。「我就問在這樣的狀況下你，敢撞嗎？」

