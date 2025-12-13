開車撞核三廠大門遭判6月 恆春鎮代主席：尊重判決

（中央社記者黃郁菁屏東縣13日電）核三廠今年3月火警，恆春鎮代會主席趙記明不滿廠方未第一時間疏散居民，開車衝撞核三廠大門。屏東地院11日依妨害公務罪判處趙記明有期徒刑6個月。趙記明表示，尊重判決。

屏東地方法院11日依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處趙記明有期徒刑6個月，可易科罰金一天新台幣1000元，可上訴。

屏東縣恆春鎮民代表會主席趙記明今天接受中央社記者電訪表示，尊重判決結果，事後也已在公開場所強調，作了不好的示範。不過，他仍要強調，當初如此激動，乃因核三廠資訊不透明，不只1次火警，卻從未通報在地居民。

趙記明說，核三廠在地40年，連個像樣的避難所與逃生路線都沒有，光靠台26線交通量能根本無法逃生。如今核三廠可能延役，一定要尊重在地人生命財產安全，廠方更應注重資訊透明化，恆春也應該儘快建設快速道路。

核三廠今年3月6日發生火警，趙記明欲進入核三廠內視察火災現場狀況，廠方表示須依規定申請，他不滿而駕車衝撞核三廠大門，且不聽保警制止2度撞門。

屏東地檢署偵結後，認為趙記明身為國家民意代表，應熟知國家關鍵基礎設施及核三廠駐守員警相關業務執掌，卻未在合乎法律前提下表達意見，且犯罪行為引發輿論譁然，對社會造成極大影響，建請法院從重量處有期徒刑8月以上刑度。（編輯：李錫璋）1141213