「開車撞死張文會怎樣」掀熱議 律師解答

27歲張文19日在台北車站、捷運中山站投擲煙霧彈，並發動隨機攻擊釀包括自己4死11傷慘劇，有網友討論，若當時有一輛車子直接撞死張文，會有什麼法律後果。對此，律師顏紘頤解答了。

張文在捷運中山站投擲煙霧彈，並發動隨機攻擊。（圖／翻攝畫面）

顏紘頤透過臉書粉專「顏紘頤律師的綠紫黃三色書房」發文提到，事後已經知道張文的行為是殺傷人命的現實不法侵害，所以當時如果撞死他，應該也不算防衛過當或誤想防衛。

不過，顏紘頤指出，這都是事後往回看才能知道的事，事發當下沒有人是上帝，只是看到一個人在路中央向四方丟煙霧彈，就算手裡拿著刀，但並沒有衝過來攻擊汽車，也還沒開始向人群走去，這時，您怎麼知道他下一步要殺人？

顏紘頤表示，常看新聞都知道如果防衛過當還是會被判刑的，若誤想防衛像是拍戲現場卻誤會成兇殺案，那結果可能就更慘，明明是想做好事卻讓自己身陷囹圄變成壞事，「這叫大家怎麼敢下定決心撞下去呢？」

張文在台北車站投擲煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

顏紘頤提出，關於這一個難題，是不是可以從另外一個角度思考，人民是否應該有自主防制暴力侵害的基本權利，而不是單純將正當防衛當作阻卻違法事由而已。如果是從自我保護的角度思考，是否只能對現時不法侵害才能反擊？若判斷基準改成不得以超出防衛自己的程度反擊來犯暴力，是否會比較好一點？

顏紘頤認為，讓被侵害的被害人可以有更充裕的合法空間與彈性手段保護自己，而不用在保護自己的時候還要擔心動輒得咎，怕被法律處罰，這才是讓人信賴的法律。

