開車撿手機闖大禍！聯結車4連撞「2人出血性休克死亡」運將下場曝光

記者陳弘逸／台北報導

台北洪姓職業駕駛前年，開聯結車行經國道3號北向16.3公里處時，因行駛中撿手機，未注意車前情況，高速追撞前方4車，造成2死4傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

台北洪姓職業駕駛前年，開聯結車行經國道3號北向16.3公里處時，因行駛中撿手機，未注意車前情況，高速追撞前方4車，造成2死4傷悲劇；他一度因案遭押，起訴後具保，曾逃亡長達10個月被通緝，落網後，一審被法院依過失致人於死罪，處3年6個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，洪男2024年1月8日上午，駕駛聯結車沿國道3號由南往北行駛，當天中午，行經16.3公里處時，因前方車流回堵而停駛，但他因駕駛過程中使用手機，掉落俯身撿拾，疏未注意車前狀況，以時速79公里速度追撞前方4台車。

洪男肇事，造成2人死亡4人受傷，因涉犯過失致死罪，被依法送辦，他遭檢方聲押獲准，直到起訴後才具保。（圖／翻攝畫面）

洪男肇事，造成2人死亡4人受傷，因涉犯過失致死罪，被依法送辦，他遭檢方聲押獲准，直到起訴後才具保，但案件進入審理期間，他一度傳喚、拘提無著，於2024年12月20日發布通緝，直到2025年10月11日才查緝到案，因此，此案無法減刑。

法官認為，洪男身為職業駕駛人，駕駛危害性較高的聯結車，行經車流量大、車速較快的高速公路，卻未撿手機，疏未注意釀禍，造成2人死亡無可挽救的遺憾，讓家屬痛失至親。

另考量，洪男曾規避審理，難認有真誠面對責任，且至今未能跟受害家屬達成和解，因此，審理後，依過失致人於死罪，處3年6個月有期徒刑。

