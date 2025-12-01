開車撿東西未注意路況 男駕車跨線撞上對向車

陳男駕車逆向撞毀李婦車輛。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／基隆報導〕34歲陳姓男子昨日晚間7時許，駕車行經基隆市西定高架路段時，疑似在車內撿拾物品，一時不慎直接衝入對向車道。對向的李姓女司機雖緊急停車，但仍被迎面撞上，所幸兩人均無大礙。警方也迅速到場，排除事故，並由交通隊進行測繪，以利釐清詳細肇事原因及責任。

警方初步調查，陳男案發當時疑在車內撿拾掉落的物品，未注意前方車況，車輛徑直跨越雙黃線，衝進對向車道。

位於車道上的李姓婦人雖有發現陳男逆向，緊急將車停下，卻仍來不及反應，慘遭撞擊，車頭受損。

員警對兩人進行酒測，雙方皆無酒精反應，排除有酒駕情形，後續將依法對陳男開罰；車損部分，則由雙方進行協調。

