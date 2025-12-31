開車族注意！國道休息站「做１事」秒收1200元罰單，地磁感應全都抓

國道休息站作為長途駕駛重要的中繼補給站，不僅提供用餐、購物、上廁所服務，更是許多駕駛疲勞時小憩片刻的選擇。然而，隨著車流量增加及停車位有限，相關管理規範也日趨嚴格。日前就有一名駕駛在國道一號泰安服務區休息睡覺，醒來後竟發現車上被貼了一張「逾時停車關懷單」，讓他相當錯愕，也引發網友熱議。

國道休息站睡覺收到關懷單

一名網友在臉書社團「車床天地」發文表示，他日前在國道一號泰安服務區停車休息，車輛停放在車格內，人也一直待在車內，沒想到睡醒後竟發現擋風玻璃上被放置一張「逾時停車服務區４小時關懷單」，讓他相當驚訝，直呼現在的規定怎麼變得如此嚴格。

內行人解釋規定由來

貼文曝光後引起討論，網友紛紛留言表示，「休息站不就是給人休息的地方嗎？這什麼意思」「應該是關懷一下，看人還有沒有呼吸」「休息站是給大家輪流休息的，４小時應該夠了。如果每個人都停車休息超過４小時，車位不夠，後續的問題也很多，大家互相吧」「想休息為何不下高速再找地方休息，而是要占用流量大的休息站停車格」。



然而，也有熟悉相關規定的內行網友出面解釋背後原因，「這規定實施好幾年了，不然你一直占用休息站，別的駕駛想休息都沒地方停車」「這規定很久了，以前是停車格有感應器，現在會直接掃eTag」「人消失不見或睡著不動太久會以為出意外，依照規定需要來關懷一下，你可能剛好有翻身才沒被叫醒」「現在高速公路休息站都有車位的地磁感應塊，停多久公路警察隊都會知道的」。

休息站停車過夜會怎樣

其中也有許多人提及休息站過夜的事情，「記得以前在休息站睡整個晚上都沒事欸」「怎麼還限時間啊，就是太累才會睡這麼久啊！這樣逼人上路不會更危險嗎」「我以前在服務區直接睡過夜好像都沒收到什麼通知」。然而根據規定，休息站車位以停放４小時為限，因此若要半夜停放，最多只能４小時。

國道休息站可以停多久

高公局表示，為了提升服務區停車位的使用周轉率，「高速公路及快速公路交通管制規則」已律定相關停車規定，各型車輛停放服務區、休息站之車位以４小時為限，如有違規者將予以舉發處罰，並以拖、吊、移置、保管等方式處理，其費用由汽車駕駛人或汽車所有人自行負擔。



高公局指出，目前石碇、關西、楊梅、清水、南投、古坑及東山等多處區站，設置智慧停車管理系統或地磁感應設備，中壢服務區則有出入場車牌辨識系統，以掌握停車位使用狀況，各服務區亦訂有停車巡查及逾時停車關懷機制，倘有車輛逾時占用違規，將通報轄區公警隊依規定舉發處罰。

▲國道休息站車位最多只能停放４小時。（圖片來源：高公局）

高公局

網址：https://www.freeway.gov.tw/Publish.aspx?cnid=193&p=32462

