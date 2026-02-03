開車族注意！「隔熱紙」新制本月上路 各車型合規條件一次看

即時中心／高睿鴻報導

交通部日前推出新規，指出今（2026）年2月28日起首次申領牌照的新車，將適用隔熱紙納管新制：一般車輛若黏貼隔熱紙，前擋風玻璃可見光透過率需達70%以上、前側窗可見光透過率40%以上，至於計程車及幼童專用車的隔熱紙，則是前擋70%以上、其餘車窗及後擋風玻璃均為40%以上。交通部今（3）也舉辦「汽車隔熱紙透光率法制化管理記者會」，由公路局說明「汽車隔熱紙透光率法制化管理」新制內容。

據悉，現場除交通部代表外，並有消費者文教基金會、汽車代理商(經銷商)、車輛相關公(協)會、隔熱紙產品業者及運輸業相關公會代表等出席，共同支持及宣導汽車隔熱紙可見光透過率管理新制。

交通部曾於去（2025）年2月道安記者會，公布「道安三箭」計畫，揭示將推動汽車隔熱紙管理，規劃先朝宣導教育、再推動法制作業。考量國內氣候條件、道路環境、國人用車習慣及價格可負擔性、同時也比較各國規範後，先於去年6月30日公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，讓民眾對汽車黏貼合格隔熱紙一事有所認識。

同時，也考量國內新車銷售模式、民眾容易選用、未來檢驗方式明確等因素，期間多次與車商、業界溝通，以隔熱紙單品管理方式，從源頭推動「黏貼隔熱紙產品」符合標準的新制措施。

公路局局長林福山，說明汽車隔熱紙透光率法制化管理相關作為。（圖／交通部提供）

交通部說明，合格隔熱紙產品會有合格標識，該標識有2種方式，一種是業者自行烙印；另一種由專業機構印製、財團法人車輛安全審驗中心核發。業者自行烙印的合格標識，格式由申請者訂定，標識內容至少應包含廠牌、型號、可見光透過率；由車安中心核發的合格標識，應黏貼於車內前擋風玻璃右下角處（從車內方向往外看，副駕駛座側），黏貼張數以1廠牌、1型號、黏貼1張為原則。

交通部政務次長陳彥伯表示，交通部之所以納管隔熱紙，是希望兼顧國內氣候車內溫度、隱私、行車安全、國人用車習慣、價格可負擔等因素，這項政策推動也是匯聚政府、消費者、產業共識與合作，大家共同努力才能順利推動。

公路局另外也表示，考量國內車輛銷售模式，有相當比例是由車輛銷售端，協助民眾黏貼隔熱紙。因此，公路局暨所屬監理機關，已與各大汽車經銷商、代理商、公會等建立合作機制；未來，民眾購車後若有黏貼隔熱紙需求，銷售端將共同宣導及協助，選用符合標準規定的隔熱紙，以提升駕駛人行車的識明性。

交通部最後說明，汽車隔熱紙法制化管理，是以提升道路交通安全為核心理念，兼顧行車安全、車內隱私和隔熱效果。公路局呼籲各車輛車主，如有黏貼隔熱紙的需求，務必選用黏貼符合標準規定的隔熱紙，提升駕駛人在駕駛過程中，具有足夠行車視線與清晰的視野；一起打造更安全的行車環境，共同維護、提升國內道路交通安全環境。

