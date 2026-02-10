開車族注意！雪隧「龜速車」年示警23萬次 最重罰6千

春節連假即將來臨，高速公路局統計顯示，114年雪山隧道慢速車示警系統共示警23.4萬次，春節期間更達9600次，提醒民眾依速限行駛，避免成為「路隊長」而遭罰3000至6000元。

114年雪山隧道慢速車示警系統共示警23.4萬次。（圖／高公局提供）

高公局表示，國道五號雪山隧道因假期車流量龐大且隧道內禁止變換車道特性，慢速車輛將導致壅塞加劇，使整體通行量大幅下降。為改善此問題，雪山隧道北向路段已建置慢速車示警系統，針對車速低於70公里小時且與前車間距超過100公尺的小型車，以及間距大於150公尺的大客車進行示警。

115年春節連假國道收費標準。（圖／高公局提供）

該系統透過路側資訊可變標誌，顯示慢速車遮蔽一碼的車號及車速，提醒駕駛在速限範圍內適當加速，避免堵塞後方車流。高公局已在國五雪山隧道北向26至27公里、20至21公里及18至19公里內外車道共六處設置此系統。

根據統計資料，114年通過雪山隧道北向車流量約1125萬輛次，慢速車示警約2.1%；春節假期期間，北向車流量約31.5萬輛次，慢速車示警比例提升至3%。高公局指出，仍有眾多駕駛未依速限適當加速通過，已嚴重影響國五通行效率。

高公局強調，慢速車示警系統僅作為行車提醒，並非執法工具。然而，國道公路警察局在雪山隧道南北向各設置八處科技執法設備，共十六處，專門取締慢速車、超速、惡意逼車及違規變換車道等行為。

依據「道路交通管理處罰條例」第三十三條規定，在國道不壅塞情況下，車速低於最低速限可處3000至6000元罰鍰。高公局呼籲用路人在路況許可下，盡量以最高速限行駛，並與前車保持50公尺間距，避免影響交通順暢或因低於最低速限遭取締受罰。

