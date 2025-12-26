開車族請避開！101煙火倒數、蔡依林大巨蛋開唱 台北跨年封路改道動線一次看

台北跨年晚會的101煙火，將吸引數10萬人齊聚倒數，加上週邊有天后蔡依林演唱會，北市警為疏導，公布交管措施，圖為2026跨年煙火模擬動畫預告。（台北101提供）

台北「最HIGH新年城-2026跨年晚會」將於下週31日晚間到1日凌晨舉行，預估將吸引數10萬市民齊聚狂歡，看台北101煙火倒數，同一時間天后蔡依林也將在大巨蛋舉辦跨年演唱會。北市交通大隊今（26日）公布市民廣場週邊交通管制措施，提醒駕駛提早改道行駛。

即將跨入2026年，台北市府於12月31日19時起至115年1月1日1時止，假市政府前市民廣場舉辦跨年晚會，當晚天后蔡依林也將在緊鄰的大巨蛋舉辦跨年演唱會。

為了維護周邊交通秩序和安全，並配合主辦單位，市警局交通大隊今日公布相關交通管制措施。

舞台搭設及拆除的前置交管：

(一)12月24日0時起至12月26日0時止，市府路(松壽路至松高路)東側五車道封閉。

(二)12月26日0時起至12月27日0時止，市府路(松壽路至松高路)東側五車道封閉及新仁愛路全線封閉。

(三)12月27日0時起至115年1月2日12時止，市府路(松壽路至松高路)及新仁愛路全線封閉。

跨年晚會31日當天實施三段交管：

(一)第一階段：12月31日19時至20時，管制松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北、基隆路與逸仙路以東區域，管制範圍內車輛只出不進。

(二)第二階段：12月31日20時至22時，除第一階段管制範圍外，擴大至逸仙路及仁愛路(逸仙路至光復南路)，管制範圍內禁止車輛進出，基隆路車行地下道開始管制。

(三)第三階段：12月31日22時至115年1月1日3時，光復南路以東、忠孝東路以南、信義路及莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西區域，管制範圍內禁止車輛進出，並視人潮彈性調整管制範圍。

另外，因應三階段管制，警方也在31日22時起於週邊高架道路實施交通管制，包括基隆高架道路：下樂業街匝道管制，往北車輛提前自敦化南路下匝道；環東／堤頂大道：下基隆路匝道管制，車輛於正氣橋改往西行駛市民高架道路；信義快速道路：往北出口禁止左轉市府路方向，僅能右轉松德路；市民高架道路：西往東下光復南路匝道之車輛，於市民平面道禁止右轉光復南路。

交通大隊呼籲駕駛避免行經管制區域周邊，建議改道動線如下：

1、東西向車流改道行駛民權東（西）路、南京東（西）路、八德路、市民大道及和平東（西）路。

2、南北向車流改道行駛建國南（北）路、復興南（北）路、敦化南（北）路及松山路。

最後交通大隊表示，因為週邊停車空間有限，管制區內停車場及路邊停車格均實施管制措施（19時起管制範圍內車輛只出不進，20時起管制範圍內禁止車輛進出），呼籲前往跨年活動之市民朋友，多加利用公車及捷運（捷運國父紀念館站、市政府站、象山站、臺北世貿101站）等大眾交通工具前往，並可利用散場接駁車（往捷運忠孝新生站、公館站、木柵／景美地區及捷運南京三民站）離去。

交通管制相關訊息，交通大隊指出，民眾可以到跨年活動官方網站（2026newyear.travel.taipei）、台北市政府觀光傳播局（www.tpedoit.gov.taipei）、台北市政府交通局（dot.gov.taipei）、台北市公共運輸處（pto.gov.taipei）及台北市停車管理工程處（pma.gov.taipei）等網站查詢。另外也可透過台北市政府警察局網頁、台北波麗士及台北市政府警察局交通警察大隊「北市好行．交大隨行」臉書等管道查詢。

