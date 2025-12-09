開車時遇到地震怎麼辦？ 消防署教方法：3地點要避開

日本青森外海在8日晚間發生規模7.5地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，規模7.6強震的威力等同125顆原子彈，而台灣以往規模6以上地震也是平均每100天出現一次，因此台灣也要留意地震的威脅。至於如果搭車、開車或騎機車時遇到地震該怎麼辦？內政部消防署表示，「保持冷靜，慢慢把車開到路邊」。

內政部消防署表示，如果遇到地震，我們又剛好在行進中的車輛上時，強震下可能會導致翻車、出現車禍，因此在收到警示或者發現地震時，請馬上安全減速，開啟警示燈，靠路邊空曠處停車，確認地震停止之後再繼續前進。

廣告 廣告

停車後如果可以選擇，要避開建築旁、樹下、高架橋下等高風險地帶；如果是在搭乘火車、捷運上遇到發生地震，請抓住固定把手與鋼條，並放低重心穩住自己。至於如果在車站等車時發生地震，就盡可能就地趴下、掩護、穩住，並拿起隨身物品保護自身頭頸部；若人潮眾多或不便趴下時，則盡可能放低重心蹲低，同樣要保護自身頭頸部。

另外台北捷運也有說明，旅客在搭乘捷運時，如果遇到地震，請保持冷靜勿驚慌，依照車站人員引導應變，以維護安全，並留意廣播、車站公告、月台電視、「台北捷運Go」APP等宣導措施；如發現異常狀況，在列車上請立即按壓對講機通知司機員，或告知車站人員，亦可透過捷運智慧客服系統，聯繫車站人員。

【看原文連結】

更多udn報導

青森7.5強震！台旅客護電視、陸網狂刷慶祝 日人怒轟

桃園機場半夜像白天？見人潮爆滿傻眼 網曝最香理由

人脈榨光就掰？保險業務員暗黑手段 兩派掀論戰

高雄AAA韓團男成員2大失禮行為瘋傳 網氣炸