開車未開大燈拒盤查 駕駛逃逸國道遭警逮起出毒品

（中央社記者吳哲豪南投13日電）南投埔里分局員警日前巡邏行經埔里忠孝路與北平街口，發現1輛自小客車未開大燈可疑，駕駛卻不願接受盤查開車逃逸，雙方飛車追逐約5公里，在國道6號逮捕賴姓男子並起出毒品。

南投縣警察局埔里分局偵查隊長王文成今天接受媒體聯訪時表示，分局員警日前執行巡邏勤務，行經埔里鎮忠孝路與北平街口時，發現1輛自小客車未開大燈行跡可疑，於是上前攔查。

員警將賴男駕駛的車輛攔下後，目視發現車內疑似有安非他命吸食器的物品，要求賴男下車接受檢查，但賴男不僅未下車，反而開車加速逃逸。警方隨即駕駛警車尾隨追逐，並通報線上警力協助圍捕。

警方追逐約5公里後，於國道6號西向37公里處攔下賴男的自小客車，並在車內查獲海洛因等毒品及吸食器。警方隨後將賴男帶回分局，訊後依涉嫌公共危險及違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送台灣南投地方檢察署偵辦。（編輯：黃世雅）1150113