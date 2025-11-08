開車沒在看！高雄自小客「一團黑影」下秒撞上 恍神駕駛驚覺…撞到人了

記者洪正達／高雄報導

林男未注意到前方有人孔蓋施工，當場將工人撞飛。（圖／翻攝畫面）

高雄鳳山區7日凌晨發生一起驚悚車禍，一輛自小客行經青年路二段行駛時，駕駛疑似未注意路中央正有道路施工，且有工人正在檢修中，當場將工人撞飛導致左腿骨折，消防局獲報趕來緊急經工人送醫治療，詳細車禍原因正由警方調查中。

鳳山分局表示，7日凌晨12點獲報在青年路二段發生車禍，林男（48歲）當時駕駛自小客沿青年路二段時，不慎撞上正在路中檢修路面人孔蓋的王姓男子（39歲），導致王男左腳骨折，送往國軍高雄總醫院救治，警方趕抵現場處理後已排除林男酒駕，全案初判為林男駕駛未注意車前狀況肇禍，但詳情仍需由交大判定。

據了解，當時林男駕車時並未發現到前方有工人正在人孔蓋施工，直到將人撞飛後才緊急停車，相當驚悚，所幸王男送醫後生命徵象穩定，沒有大礙。

不良行為，請勿模仿！

