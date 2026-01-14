開車沒繫罰3千！為何火車不用繫安全帶？專家曝驚人關鍵：反變「刑具」

生活中心／陳佳鈴報導

你是否注意過，無論是台鐵火車，甚至是時速高達300公里的高鐵、日本新幹線，座位上卻普遍未設置安全帶？（示意圖／資料照）

民眾搭乘汽車、飛機時，繫上安全帶是標準的保命SOP，但你是否注意過，無論是台鐵火車，甚至是時速高達300公里的高鐵、日本新幹線，座位上卻普遍未設置安全帶？這並非設計疏忽。美國國家運輸安全委員會（NTSB）專家指出，火車獨特的「物理慣性」與「運作環境」，讓安全帶顯得英雄無用武之地，強制安裝甚至可能降低舒適度與載客效率。

旅遊作家菲茨傑拉德（Sunny Fitzgerald）日前在《讀者文摘》撰文探討此議題，並訪問前NTSB調查員、安全專家巴特（Thomas Barth）。巴特分析，火車之所以不需要安全帶，首要原因在於**「事故發生率極低」**。與每年奪走數萬條人命的公路車禍相比，火車在專用軌道行駛，由專業調度員控制，環境高度可控，發生碰撞的機率微乎其微。

其次，也是最關鍵的物理因素：「衝擊力道不同」。巴特解釋，汽車撞上牆壁會瞬間停止，產生極大的G力將乘客拋飛，因此需要安全帶固定；反觀火車體積龐大、質量極重，即便發生撞擊（如撞上汽車或異物），火車往往是「推著物體走」而非瞬間靜止，乘客感受到的減速衝擊相對輕微，因此不需要像汽車那樣嚴格的身體束縛系統。

此外，專家也點出實務面考量。若要能承受安全帶拉扯的力道，火車座椅必須設計得非常堅硬、無法調整，這將大幅降低長途旅運的舒適性；且對於設有站票或頻繁停靠的通勤列車而言，安全帶不僅使用率低，頻繁的扣解動作更可能拖慢上下車速度，導致列車誤點。

專家總結，交通工具的安全設計是在風險與效率間取得平衡。目前各大國鐵路系統多將資源投入於「主動列車控制系統（PTC）」來預防脫軌與追撞，直接從源頭消除風險，遠比要求乘客繫上安全帶更為實際且有效。

