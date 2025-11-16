開車滑手機 害口袋藏毒曝 駕駛竟是廚師

新北市有廚師開車滑手機被警方攔查，結果竟在口袋裡發現喪屍菸彈，當場被逮捕，如今警方又有新配備即將上路，為了避免毒駕，新型唾液快篩可以當場檢測，如果呈現陽性，可以扣車，避免駕駛繼續行駛。

開車滑手機被抓包，竟當警察面說謊，口袋藏毒曝。（圖／TVBS）

一名莊姓男子在開車鑽巷弄時不斷走走停停，行跡相當可疑。警方在後方多次按喇叭示意，卻被莊男完全無視。當莊男發現自己難以逃脫時，才終於停在路中央搖下車窗，但表情明顯緊張。警方詢問他為何開車使用手機，莊男立即否認，聲稱自己沒有使用手機，然而他的左手卻明顯握著手機，當著警察的面說謊。

警方注意到莊男背心口袋鼓鼓的，加上他整個駕駛過程表現得非常慌張，於是進行進一步檢查。結果發現莊男不僅違反交通規則邊滑手機邊開車，還意外讓他藏匿的毒品曝光，當場被逮捕。莊男是一名廚師，他供稱是透過朋友介紹，第一次接觸喪屍煙彈，結果就因自己的可疑眼神而被發現。

樹林分局偵查隊巡官曾信智表示，警方在現場會使用試劑進行檢驗。他解釋道，檢驗過程是先挖取或用滴管吸取毒品液體，將其倒入試劑中，均勻搖晃後注入試盤，等待5至10分鐘，如果是毒品就會呈現陽性反應。另外，如果駕駛疑似有毒駕情形，但在車內找不到毒品，警方現在有新型唾液快篩工具可以協助揪出這些漏網之魚。警方說明唾液採集方式是保持水平用海綿以畫圈方式清拭受測者雙頰5至10次、牙齦5至10次、舌面5至10次，並插入口腔內部，直到中間的採集棒被唾液吸滿呈現紅色。接著將採集棒插入檢測設備並靜待結果，顏色會代表不同毒品種類，毒素反應也會呈現在下方。

若檢測呈現陽性，警方可以強制扣車，但實際起訴依據仍會以尿液及血液檢驗結果為準。由於毒品問題日益嚴重，警方必須不斷更新檢驗方式，以避免毒駕行為在路上波及無辜民眾。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

