開車猛撞分隔島燈桿 駕駛肇逃影片曝光！「留1物」身分被揪出

社會中心／陳韋劭報導

小客車偏離車道猛撞上分隔島上的燈桿。（圖／翻攝畫面）

台南安平區今天（27日）上午發生一起車禍，一名駕駛開車行經慶平路時，車輛突然偏離車道，猛撞上分隔島上的燈桿，駕駛肇事後匆忙逃離現場，過程全被監視器拍下，但他卻把手機遺留在車上，警方已循線通知到案說明。

從監視器畫面可見，一輛白色休旅車偏離車道撞上分隔島的燈桿，因撞擊力道猛烈，車頭嚴重凹陷，路過車輛紛紛閃避，不久駕駛打開車門走出，接著即消失在畫面中，直到警方前來處理，都未再看到駕駛現身。

小客車駕駛肇事後逃離現場。（圖／翻攝畫面）

警方指出，27日上午上午10時許獲報，安平區慶平路上發生事故，經查，小客車駕駛沿慶平路東向西行駛時，不明原因自撞中央分隔島，導致轎車車頭及燈桿毀損。

據了解，該名駕駛肇事後，忘了把手機帶走留在車內，警方懷疑可能為酒駕或毒駕，駕駛才匆忙離開現場規避刑責，後續將已通知該名駕駛到案說明，釐清肇事原因。

