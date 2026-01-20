開車玩手機遭3000！台中女不服怒告辯：拿水瓶喝水 法官見照片秒打臉

記者林意筑／台中報導

去年2月時，台中一名邱姓女子開車行經國道6號時，遭警方拍照舉發開車時使用手機，開罰3000元，邱女收到罰單後不服提起行政訴訟，強調當時手上拿的是寶特瓶礦泉水並非手機，要求撤銷處分。經法官勘驗照片，發現邱女當時右手拿著「長方形物體」，且有金屬色澤外框，確認是手機非寶特瓶，判決駁回。

據了解，去年2月28日下午2時許，邱女開車行經國道6號西向28.7公里處時，遭國道員警拍照，認為有「汽車駕駛人使用行動電話進行有礙駕駛安全行為」的違規，並依違反道路交通管理處罰條例第31-1條第1項開罰3000元。

邱女收到罰單後不服提出行政訴訟，說明因路途遙遠，才在行駛過程中飲用礦泉水，卻遭誤判手持手機，並強調，自己的手機是純黑色，加上車輛有免持話筒功能，不會以手持方式接通、使用，還辯稱「自己喝的礦泉水是特殊品牌，市面上未見包裝顏色，與舉發照片中較清晰部分相同」，明顯為礦泉水瓶。

全案經台中高等行政法院法官勘驗照片，發現邱女駕車時的右手掌攤平靠在方向盤上，且有一「長方形物品」置於大拇指以外的四隻手指上，該「長方形物品」上半部為黑色、左上角有金屬色光澤外框。對此，台中市交通事件裁決處主張，邱女所持的長方體物體為行動電話，應堪採信。

法官認為，以國道車速及一般人的習慣，若手持寶特瓶飲用，其手勢應為握持以防止傾倒，而非攤平靠在方向盤上；況且該物品為長方形，且有正方形金屬色澤外框，也與透明圓柱寶特瓶外型迥異，因此邱女主張手上是拿寶特瓶，難以讓人採信，裁罰3000元並無違誤，判決駁回。

