開車睡著出事了！台中女猛撞「BMW轎車＋13機車」…撞擊慘況曝光

台中市大里區發生車禍，昨日（9日）晚間7時許，一名51歲游姓女子駕駛休旅車行經仁化路時，疑因精神不濟失控衝撞路邊車輛，造成一輛BMW轎車及13輛機車毀損，幸好沒有人員傷亡，目前警方正在釐清肇事原因及責任歸屬。

台中女開車睡著出車禍，衝撞停在路邊的BMW轎車及13輛機車。（圖／翻攝畫面）

9日晚間7時18分許，游姓女子駕駛LEXUS休旅車沿仁化路往中興路一段行駛，期間疑因精神不濟，迎頭撞上停放在路邊的BMW轎車，隨後又推撞前方停在大樓外的13輛機車，巨大聲響嚇壞附近住戶。

台中女開車睡著出車禍，衝撞停在路邊的BMW轎車及13輛機車。（圖／翻攝畫面）

警方表示，本起事故並未造成人員傷亡，游女酒測值零，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待調查釐清。但看看挨撞的BMW轎車左側鈑金嚴重變形毀損，13輛機車也倒成一排，現場零件四散，後續維修費用恐怕不便宜。

