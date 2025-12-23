開車突遇天降「活雞」！賴在引擎蓋上不走 女駕駛當場收編

記者鄭玉如／台北報導

大陸廣西一名女子開車時，突遇母雞從天而降，直接落在引擎蓋上，罕見畫面讓她又驚又喜。（示意圖／PIXABAY）

許多人開車時都曾遇過異物砸到擋風玻璃的情況，大多會嚇一跳，但如果落下的是活體，更是罕見。大陸廣西一名女子日前開車時，竟有一隻母雞從天而降，直接落在她的車輛引擎蓋上，讓她直呼不可思議，最後甚至將母雞收編為寵物，引發網友熱烈討論。

綜合陸媒報導，事件發生於12月19日，廣西桂林市的石姓女子行駛途中，突然一隻母雞掉落在引擎蓋上，當下她相當錯愕。母雞似乎不願離開，她便小心將車輛駛到路邊，成功「抓雞」。

石女受訪時表示，當時並未看到附近有運送家禽的車輛，無法確認母雞從何而來，「突然天上掉下一隻雞，把我嚇了一大跳，我當時既驚喜又開心，後來就把牠帶回家養著。」

影片被分享至網路後，引發熱議。不少網友留言表示「天降年貨」、「天賜良雞」、「還是隻母雞，養好了還能下蛋」、「母雞成功逃生」、「無人雞」，也有網友回憶「幾年前，一隻夜鷺被我的大燈嚇到，牠嘴裡本來叼了一隻鯽魚，直接掉在我的引擎蓋上」。

