開車聞異味 驚見陌生男猝死後座

花蓮縣吉安鄉曾姓男子日前在自家工廠準備駕駛車輛外出時，甫上車就聞到濃濃異味，轉身查看驚見1名陌生男子倒臥後座且已死亡。警方調查，死者為64歲單身且無業的劉姓男子，死亡前1日曾到派出所問路未果，之後躲進隔壁工廠中未鎖車門的汽車裡避寒，疑因天氣寒冷而猝死，全案已報請花蓮地檢署檢察官相驗釐清死因。

在吉安鄉光華工業區經營工廠的曾男，18日上午到工廠準備開車外出時，他一上車就聞到奇怪的味道，便轉頭往後座一看，竟然發現有1名陌生男子倒臥在後座且動也不動，叫也沒有反應，嚇得他趕緊報案，警消人員獲報趕赴現場，發現該名男子已死亡。

警方初步調查，死者劉男單身且無業，與弟弟、弟妹同住吉安鄉干城村，鮮少與家人分享日常生活。警方調閱劉男住所與工廠周邊監視器畫面發現，劉男17日上午從干城徒步走到光華後，先到派出所問路表示要去找朋友，還未得到答覆就匆匆離去，接著就走進隔壁工廠，並坐上停在廠內未上鎖的車輛，再也沒有離開。

曾男向警方供稱並不認識劉男，車輛平常都停在自家工廠內，因此也不會上鎖，未料竟有陌生人上車並死在車內，讓他相當震驚。劉男的弟弟、弟妹表示，不清楚哥哥的身體狀況、交友情況及當天行蹤。

鑑識人員勘驗發現，工廠周邊及車內外都沒有打鬥痕跡等外力介入的跡象，劉男身上也無明顯傷勢，警方初步研判可能是因為天氣轉冷，劉男見車門未上鎖就上車避寒，最後不幸猝死車內，不過為求慎重，完成勘驗程序後，已報請花蓮地檢署相驗，法醫也採集檢體送驗釐清死因。