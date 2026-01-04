社會中心／吳玟誼 洪國凱 新北報導

吸毒上路當場被逮！昨天凌晨，員警在新北三峽巡邏時，發現有輛車行車不穩，一下蛇行、變換車道也不打方向燈，立刻攔停，駕駛還精神恍惚，一測，果然是"毒駕"，立刻逮捕，警方也祭出8張罰單，最高恐開罰17萬元。

大半夜，員警開車巡邏，只見前方一輛廂型車開車超不穩，一路蛇行、沒打方向燈、任意變換車道樣樣來，警方二話不說，立刻攔停。

廂型車雖然配合靠邊停，但駕駛神情超恍惚，車子都還沒完全靜止，就要開門下車，還差點釀成事故。

開車蛇行不打燈! 新北毒駕男恐吞17萬罰單。（圖／民視新聞）駕駛看起來簡直像喝醉了，雖然酒測值為零，但員警合理懷疑有吸毒，趕緊對他實施毒品唾液快篩。

一測果然是毒駕，員警立刻依毒品現行犯將他逮捕，駕駛乖乖配合，主動把毒品"喪屍煙彈"交出來。事發就在3號凌晨1點多，警方在新北三峽中正路一段與大同路口，只是男子不只毒駕，吸毒後精神恍惚，違規一籮筐，包括蛇行、變換車道不使用方向燈、任意跨越兩條車道、任意駛出邊線，算一算，一共多達8項，最高恐被開罰17萬元。

開車蛇行不打燈! 新北毒駕男恐吞17萬罰單。（圖／民視新聞）張男有毒品前科，一犯再犯，才剛邁入新的一年就禍不單行。

